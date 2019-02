Andreea Mantea, dezvăluiri despre cel care i-a furat inima: ”Eu două ore vorbesc la telefon doar cu iubitul meu”

Andreea Mantea iubește din nou și este extrem de fericită! Prezentatoarea TV a făcut și câteva dezvăluiri despre cel care i-a furat inima.

Andreea Mantea trăiește o poveste de dragoste pe care vrea să o țină cât mai departe de ochii curioșilor. Prezentatoarea TV nu vrea să dezvăluie identitatea celui care îi face inima să tresalte de fericire, iar motivul este unul bine întemeiat. Andreea Mantea nu vrea să-și mai expună viața personală în lumina reflectoarelor. (CITEȘTE ȘI: S-A ÎMPĂCAT CU CRISTI MITREA?! ANDREEA MANTEA A CONFIRMAT RELAȚIA)

În gala de sâmbătă, în cadrul unei discuții în care Simina era acuzată că vorbește și două ore la telefon cu Alex, deși susține că acesta nu este iubitul ei, Andreea Mantea a făcut o destăinuire.

”Eu două ore vorbesc la telefon doar cu iubitul meu. Cu un alt bărbat, nu!”, le-a spus Andreea Mantea celor din casa de la Puterea Dragostei.

Andreea Mantea a presimțit că ar fi însărcinată

Andreea Mantea este în culmea fericirii de când a devenit mămică pentru prima oară. Micuțul David este o adevărată binecuvântare pentru vedetă și totul se învârte în jurul său. Când a simțit că este însărcinată Andreea Mantea se afla la volanul mașinii sale. Ea conducea mașina, iar la un moment dat a tras o sperietură groaznică, fiindcă un șofer și-a schimbat, brusc, banda, orbind-o cu farurile. Reacția Andreei a fost să ducă mâna la… burtă, ca și cum ar fi dorit să protejeze pe cineva. Mai mult, vedeta spune că a simțit că bebelușul este… băiat. (CITEȘTE ȘI: GRĂSUȚĂ ȘI DEZBRĂCATĂ! IMAGINI BOMBĂ CU ANDREEA MANTEA ÎNAINTE SĂ DEVINĂ CELEBRĂ)

„Era într-o seară, mergeam liniştită cu maşina, iar pe sensul celălalt o maşină şi-a schimbat banda şi farurile au venit spre mine, dar brusc. În momentul acela m-am speriat, am luat mâinile de pe volan şi le-am dus la burtă în ideea să protejez ce e acolo. Mai mult de atât este că am simţit că este băiat. Ţin minte şi acum. Aveam programare la cosmetică. Mi-am revenit repede şi mă întrebam eu pe mine: Ce am făcut? De ce am făcut asta? Ce se întâmplă cu mine? Ce am vrut să fac? Am zâmbit undeva înlăuntrul meu, gândindu-mă că poate într-adevăr aş fi însărcinată, dar nu am vrut să mă gândesc prea mult”, a mărturisit Andreea Mantea.