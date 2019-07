Andreea Mantea, în stare de șoc. Cristi Mitrea a fost la un pas de moarte

Andreea Mantea a trecut prin momente foarte dificile la aflarea veștii că fostul său iubit, Cristi Mitrea, a fost la un pas de moarte. Chiar luptătorul MMA le-a povestit prietenilor săi ce s-a întâmplat.

Cristi Mitrea putea să fie lovit de o sticlă de bere căzută de la etajul 4 al unei clădiri. Iar un astfel de impact poate avea urmări tragice, dar Cristi a fost un norocos. Ba chiar a avut și puterea de a glumi atunci când a povestit întâmplarea cu pricina.

„Era să mă pierdeți! Mi-a trecut o sticlă de bere plină pe lângă mufă. Cădea de la etajul 4 cică. Am avut noroc”, a povestit Cristi Mitrea. Bineînțeles, prietenii lui Cristi Mitrea au reacționat imediat. „Trebuia să porţi cască de motociclist… Să-ți mai spună cineva că nu se moare dintr-o bere…Daca era ladă nu mai scăpai”, au scris în mediul online prietenii lui Cristi Mitrea.

Andreea Mantea și Cristi Mitrea se înțeleg de dragul copilului

Frumoasa brunetă a mărturisit că, deși inițial a decis ca fiul ei să crească doar cu ea, ulterior, și-a dat seama că micuțul David are nevoie și de prezența tatălui său, Cristi Mitrea. Prezentatoarea a mai spus că are o relație cât se poate de normală cu luptătorul de MMA, ba chiar că se înțeleg mult mai bine de dragul copilului lor.

“Eu sunt într-o astfel de situație în acest moment. Eu am ales să mă despart de tatăl copilului meu, eu am zis că nu mai vreau, că nu îmi trebuie, că nu are ce să caute, dar până la urmă tot eu am realizat că acest copil trebuie să crească cu ambii părinți. În acest moment, avem o relație absolut normală, suntem doi oameni normali, vedem interesul copilului și am ajuns să ne înțelegem bine de dragul copilului. Cumva trebuie să ajungi la un numitor comun. Peste tot vedem familii destrămate, dar care au ajuns să conviețuiască așa. Zilele trecute mă certa cineva, ce o să îi zic eu copilului meu când o să mă întrebe de ce părinții lui nu stau împreună. Păi, draga mea, dacă am fi împreună, am fi anormali. Încercăm să ne înțelegem așa! Mamele singure nu pot fi acuzate, nu pot fi bătute cu piatra. Nu avem voie să facem avorturi pe bandă rulantă. Unde ajungem așa? Viața e o minune! Mama e o minune. Nu! De ce?”, a mărturisit Andreea Mantea, în urmă cu ceva timp.