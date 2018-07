Andreea Mantea a mărturisit că a găsit o rețetă total atipică pentru a scăpa de celulită. Ea folsoește alcool cu foarte mutle grade, pe care îl masează pe zonele cu probleme, iar asta chiar dă rezultate!

Fosta prezentatoare Kanal D a avut mari probleme cu celulita. Aceasta a mărturisit că a încercat să scape de ea și cu alcool. De-a lungul timpului, Andreea Mantea a încercat orice tratament. A vorbit liber mereu despre această problemă pe care toate femeile o au.

”Mă masam cu palincă. Mă masam cu palincă în așa fel încât să ardă grăsimea, pentru că dacă tu o arzi, o încălzești suficient de tare și o și masezi, ea încet-încet este eliminată de organismul nostru. Ca și acest aparat. Mă încinge de mor și încet-încet grăsimea se dizolvă și este eliminată de organism în mod natural, prin urină și prin ficat”, a mărturisit pentru clickpentrufemei.ro.

Prezentatoarea își va afișa corpul pe perfect pe plajele din Turcia, căci acolo va ajunge în perioada următoare alăturid e fiul ei.

”M-ai prins, mă pregătesc de vacanță, era să zic de măritiș. Până să rămân însărcinată, începusem să descopăr așa anumite vacanțe mai exotice, aveam în plan un safari. Am mers prin junglă, am făcut tot felul de lucruri din astea interesante. Acum, de când cu David, totul este pentru el. Am ales un resort din Turcia, din Belek și mergem acolo frumușel. Avem tot ce ne trebuie. Și el se pregătește de zor. Își dorește foarte tare. Nu prea a înțeles el cu zilele săptămânii. I-am explicat… Este înnebunit. Este în extaz…”, a mai declarat vedeta.