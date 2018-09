Andreea Mantea prezintă de două săptămâni emisiunea “Te vreau lângă mine“ și a considerat că este timpul să facă niște schimbări, în ceea ce îi privește pe concurenți. Vedeta a remarcat faptul că nu toți cei prezenți în emisiune au venit pentru a-și găsi pe cineva, unii au venit doar pentru publicitate.

Prezentatoarea a anunțat azi, în direct, că va exista regula nominalizării, astfel, concurenții se vor propune spre eliminare.

„Dragi, nici nu știu cum să vă zic, aș vrea să vă zic… participanți. Concurenți la ce? Că nu concurează la nimic, deocamdată. Ba așa pare, pare că suntem la o emisiune la care concurați la ceva anume. la care e mai tare în gură, care-i mai tare la bârfă, care-i mai tare la, nu știu, jignit. Drept urmare, eu v-am zis că o să fac foarte multe schimbări, doar că, din păcate, nu le pot face brusc, ca să nu deranjez. Drept urmare, încet-încet, pe zi ce trece, încep schimbările.

Pentru că am realizat, deja sunt două săptămâni de când am început acest nou sezon, și am rezlizat că voi nu sunteți aici să vă găsiți jumătatea. Nu vreau să vă supărați pe mine. Parte din voi ați venit să apăreți la televizor, să vă vadă lumea de acasă, să vă vadă oameni de afară, dar posibil să nu vă cuplați aici, ci să vă cuplați afară, să vă întâlniți voi între voi, dar pe ascuns, fără să ne spuneți nouă, dar voi veniți în continuare la emisiune, lucru pe care eu nu îl înțeleg.



Există oameni care își doresc din tot sufletul să vină la această emisiune să se înscrie și să-și găsească iubirea. Și din cauza voastră ei nu pot veni. Pentru că voi țineți scaunele astea ocupate. Nu este normal din punbctul meu de vedere. Așadar, o să încep cu eliminări. parte din voi vor pleca rând pe rând, rând pe rând. Și vorbesc foarte serios, nu este glumă, nu este un joc, nu este lasă că îmi trece. Este pe bune.

Fetelor, gândiți-vă foarte bine, pentru că voi vă cunoașteți între voi. Așadar o să vă nominalizați între voi și o să-mi spuneți de ce. Și voi la fel, băieți. Voi vă cunoașteți cel mai bine. O să mă întrebați, dragi telespectatori, de ce nu fcem noi nominalizările, de ce nu facem noi eliminările. Da, aveți dreptate. Într-un final va rămâne decizia dumneavpastră, pentru că dumneavoastră îi știți cel mai bine. Dar deocamdată ei se știu cel mai bine, ei între ei…”, le-a spus Andreea Mantea participanților la emisiunea sa.