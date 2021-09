Andreea Mantea și fiul ei au ieșit, la plimbare, în natură! Cu cine s-au ”întâlnit” în drumeție? Micuțul David a rămas uimit

Andreea Mantea și fiul ei au avut parte de câteva momente de relaxare și au făcut o drumeție prin munți. Dar, pe drum, au avut parte de o ”întâlnire” specială. Micuțul David a rămas impresionat, iar Andreea Mantea a filmat momentul.

Cu ce afecțiune se confruntă Andreea Mantea?

În emisiunea ”Teo Show”, Andreea Mantea a vorbit despre problema de sănătate pe care o are de mult timp. Vedeta de la Kanal D a „spulberat” zvonurile potrivit cărora ar fi gravidă pentru a doua oară și a spus motivul pentru care în anumite imagini apare cu câteva kilograme în plus. Andreea Mantea a mărturisit că suferă de o boală autoimună, iar atunci când are o perioadă mai solicitantă, tinde să aibă cu 10 kilograme în plus.

„Mami suferă de o boală autoimună și, de fiecare dată când se supără, mami se umflă vreo 10 kilograme. Nu e reținere de apă. Dacă se liniștește, se desumflă. La orice fel de emoție. Mă expun foarte mult, dar nu este problemă că am haine de la S la L. Plec îmbrăcată în ceva și se întâmplă pe parcursul zilei să mă desumflu și trebuie să dau jos L-ul și pun S. De la mine nu a plecat de la o problemă, de la vreo supărare acută, a plecat de la niște alergii pe care nu știam că le am, pe care le-am dobândit în urma nașterii acestui pui”, a spus Andreea Mantea.

Sursă foto: capturi instagram Andreea Mantea / arhivă Cancan