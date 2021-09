Andreea Mantea se confruntă cu o boală autoimună, după ce a născut: ”Dacă se liniștește, se desumflă”

Andreea Mantea a vorbit într-o emisiune de televiziune despre problema de sănătate pe care o are. În ultima perioadă, despre prezentatoarea TV de la Kanal D s-a scris că ar fi însărcinată, însă adevărul este cu totul altul.

În emisiunea ”Teo Show”, Andreea Mantea a vorbit despre problema de sănătate pe care o are de mult timp. Vedeta de la Kanal D a „spulberat” zvonurile potrivit cărora ar fi gravidă pentru a doua oară și a spus motivul pentru care în anumite imagini apare cu câteva kilograme în plus. Andreea Mantea a mărturisit că suferă de o boală autoimună, iar atunci când are o perioadă mai solicitantă, tinde să aibă cu 10 kilograme în plus.

„Mami suferă de o boală autoimună și, de fiecare dată când se supără, mami se umflă vreo 10 kilograme. Nu e reținere de apă. Dacă se liniștește, se desumflă. La orice fel de emoție. Mă expun foarte mult, dar nu este problemă că am haine de la S la L. Plec îmbrăcată în ceva și se întâmplă pe parcursul zilei să mă desumflu și trebuie să dau jos L-ul și pun S. De la mine nu a plecat de la o problemă, de la vreo supărare acută, a plecat de la niște alergii pe care nu știam că le am, pe care le-am dobândit în urma nașterii acestui pui”, a spus Andreea Mantea.

Ce spune Andreea Mantea despre noua emisiune pe care o va prezenta

De asemenea, prezentatoarea TV a vorbit și despre noul proiect din care face parte, „O nouă șansă”.

„Ni se întâmplă de foarte multe ori să facem anumite greșeli. Dacă ne pare rău mai târziu, începem să regretăm și căutăm să ne cerem iertare. Ba mai mult de atât, să cerem o nouă șansă. Despre asta este vorba în această emisiune.

Depsre cum să învățăm să nu facem anumite greșeli sau să le admitem când le-am făcut, să învățăm să ne cerem iertare la momentul potrivit. Eu am învățat din greșelelile altora. Dacă te uiți la cineva care suferă foarte tare, care a făcut anumite greșeli, parcă nu vrei să fii în locul persoanei respective. Sunt situații inspirate din viața reală, sunt povești reale, crunte. Îi aștept să își spună povestea. Dacă mă pricep la ceva în viața reală, la această mediere mă pricep. Că n-o pot aplica și în viața personală, e altceva”, a declarat Andreea Mantea.

Sursă foto: arhivă Cancan / instagram Andreea Mantea / capturi video