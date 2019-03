Andreea Marin a topit kilogramele în plus, iar acum s-a aflat ce mănâncă de fapt! ”M-ați prins cu rața-n gură, recunosc!”

Andreea Marin atrage tot mai multe complimente datorită noului ei tonus pe care îl afișează cu mândrie. Vedeta aproape că a topit toate kilogramele în plus, iar acum a dezvăluit și ce anume cuprind mesele ei de zi cu zi.

Andreea Marin are o siluetă de invidiat, iar pentru asta a făcut multe eforturi în ultima vreme. Unul dintre secrete este o dietă care a ajutat-o să dea jos kilogramele în plus. Vedeta a făcut publică o parte din regimul ei de zi cu zi.

”Și… m-ați prins cu rața-n gură, recunosc! Pai… paste în timpul dietei, asta-i treabă?! Stați asa sa va explic, nu e chiar ceea ce pare 😉: deși e sâmbătă și aș fi putut să dorm și eu ceva mai mult, m-au trezit foamea și soneria. Norocul meu e ca la ușă era întocmai cineva menit să-mi alunge pofta de ceva bun : venise pachetul de fiecare zi cu meniul de post (sau dietă, depinde ce scop are fiecare). Cum nicio zi nu seamănă cu alta și mereu sunt noutăți în punga buclucașă pregătită de nutriționist, de fapt asta m-a și trezit: obiceiul creat deja că în zori sosește ceva bun la ușa mea și curiozitatea de a vedea ce mă așteaptă azi 😋. Și fiindcă e sâmbătă, am și un supliment, pe lângă cele 3 mese solide și cele 4 gustări lichide, și direct de aceasta „recompensă” m-am apucat, deși am inversat ordinea firească a meselor: sunt delicioase pastele de dovlecei și morcovi, cu sos de usturoi, roșii, ghimbir, puțin ulei de măsline, sare și piper! Așadar, paste fără carbohidrați și neașteptat de gustoase! Ce mai am bun în meniul de astăzi : limonada cu mere, ghimbir si lamaie, mic dejun cu ananas, scortisoara si nuci, lapte de migdale îndulcit cu sirop de agave și înmiresmat cu scortisoara și cacao, delicioasa mâncărica apoi cu ciuperci, ardei rosu kapia, rosii, ulei de masline, sare de Himalaya si piper, sucurile verzi cu mere, castraveti , patrunjel, telina, lamaie, spanac și, pentru seara, supa crema cu un cartof, ceapa, usturoi, dovlecel, conopida, varza alba, telina, rosii, ardei rosu, puțin ulei de masline, chilli, sare, piper. Le mănânc din priviri deja! Dar ma abțin după paste: 2 ore între mese, asta e regula. Mai lenevesc puțin, azi îmi permit, apoi plec spre călărie cu pitica mea, iar după-amiaza e dedicata grădinăritului, pasiunea mea, atât de plăcută la început de primăvară! O zi frumoasă! 🤗”, a scris Andreea într-o postare pe pagina ei de Facebook.

Andreea Marin, din nou mămică?

Andreea Marin este îndrăgostită nebuneşte de noul iubit, care se pare că i-a câştigat încrederea şi e pregătită să facă următorul pas în relaţie. Vedeta a mărturisit că-şi doreşte să devină din nou mamă, fiind cu toţii pregătiţi pentru acest moment.

„Mi-aş dori, dar trebuie să vrea şi Dumnezeu. Lucrurile se întâmplă când vrea El. Noi ne dorim, cu toţii!”, a spus Andreea Marin.

Prezentatoarea TV a vorbit şi despre relaţia pe care o are cu fiica sa, Violeta. „Fireşte, în alegerea mea contează în primul rând părerea copilului meu, pentru că sunt o mama responsabilă. Dacă am un copil fericit, de aici încolo începe şi fericirea mea şi nu înainte de asta. Poate să îmi placă cineva, dar dacă văd că nu am un copil mulţumit, nu pot să merg mai departe”, a mai declarat Andreea Marin.