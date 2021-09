Andreea Marin, declarații despre experiența Covid! Cum a trecut vedeta prin boală și cum se simte acum. „Nu știu cum am luat”

Recent, Andreea Marin s-a înscris în rândul vedetelor din România care au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2. Aceasta nu știe cum a contractat virusul, însă din fericire boala nu s-a manifestat violent.

Andreea Marin a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2, deși era vaccinată cu schema completă. Aceasta a mărturisit că totul s-a întâmplat în timp ce filma un proiect, în străinătate, aproape toată echipa îmbolnăvindu-se. Simptomele au fost unele ușoare, asemănătoare cu cele ale unei răceli puternicie și nu au durat mai mult de trei zile. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA MARIN, INFECTATĂ CU VIRUSUL SARS-COV-2! CARE ESTE STARE DE SĂNĂTATE A VEDETEI. „E CONCLUZIA TRASĂ DE MEDICI…”)

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Andreea Marin a declarat că din fericire virusul nu s-a manifestat violent și asta pentru că era deja vaccinată în momentul în care s-a întâmplat.

„Mi-e foarte bine. Mie mi-a fost trei zile ca la gripă, dureri de mușchi, de cap, temperatură nu foarte ridicată. Eu sunt vaccinată și asta m-a ajutat. Am fost plecați la niște filmări în străinătate, nu știu cum am luat, deși sunt cea mai vârstnică din trupă, mi-a fost cel mai bine, fiind vaccinată. Au trecut 5 luni de la vaccin. Partenerul meu de viață a luat și el.

Violeta a avut în decembrie, a avut o formă ușoară. A fost un copil model, a stat trei săptămâni, nu două în izolare”, a declarat Andreea Marin, la Teo Show.

Cum s-a îmbolnăvit Andreea Marin

Andreea Marin a declarat că a contractat virusul în timpul unor filmări în străinătate. Toată echipa s-a îmbolnăvit, însă în majoritatea cazurilor a fost vorba despre simptome ușoare. Vedeta a stat în izolare timp de două săptămâni, iar acum se simte bine. Chiar și analizele făcute după boală arată că totul este în regulă.

„N-a fost o plăcere. Mare parte din echipa cu care am lucrat într-un proiect, am călătorit în străinătate, am filmat, mare parte din echipă s-a îmbolnăvit. Probabil s-a transmis foarte ușor această variantă de la unul la altul. Și uite așa am trecut prin 14 zile de stat cuminte acasă.

Nu este o experiență plăcută, asta este, însă eu fiind vaccinată acum 5 luni și ceva, cu alte cuvinte am mai pierdut din apărare, eu totuși am avut o variantă ușoară. Am fost păzită totuși de vaccin. Când am ajuns la spital să-mi fac analizele, după ce am trecut prin boală, să mă asigur că totul e bine pulmonar.”, a spus Andreea Marin.

