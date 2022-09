Andreea Marin dezvăluie motivul pentru care a renunțat la Surprize, surprize: „Era o decizie pe care mi-am asumat-o”

Andreea Marin (47 de ani) rupe tăcerea. La mai bine de un deceniu de când a plecat de la TVR 1, „Zâna Surprizelor” a mărturisit care a fost motivul real pentru care a renunțat la celebra emisiune de sâmbătă.

Surprize, surprize a fost una dintre cele mai îndrăgite emisiuni TV din perioada 1999-2007. Timp de 18 sezoane, „Zâna Surprizelor” a făcut „magie” pe platourile de la TVR 1, dar în decembrie 2007, a ales să se retragă. Totul a fost plănuit și calculat, după cum a spus fosta prezentatoare.

„Era o decizie pe care mi-am asumat-o încă de când am aflat că sunt însărcinată. Mi-am dorit atât de mult acest copil, încât mi-am plănuit treaba asta. Mi-am plănuit să stau până în luna a opta, astfel încât să termin și ultimul sezon din acel an pentru a nu lăsa fără salariu oamenii din echipa mea. Erau zeci de oameni”, a dezvăluit Andreea Marin, în cadrul podcastului Fain&Simplu. (CITEȘTE ȘI: Andreea Marin a dezvăluit secretul siluetei sale. Alimentul pe care-l consumă „Zâna Surprizelor” și a ajutat-o să slăbească 7 kilograme)

Ce i-a spus producătorul de la Surprize, surprize Andreei Marin, imediat după ce a născut

Valeriu Lazarov i-a propus „Zânei Surprizelor” să se întoarcă, dar oferta i-a fost refuzată. La scurtă vreme după ce a născut, Andreea Marin a început să câștige mai mult decât primea la TVR 1 și a ales calea antreprenoriatului.

„Am trăit pe picioarele mele când surprizele, de exemplu, nu au mai fost și asta pentru că am născut. Până în luna a opta am fost pe scenă. (…) Valeriu Lazarov a venit la mine acasă, mi-l și amintesc, dragul de el, și mi-a zis >. Eu am spus nu. Mi-am dorit atât de mult acest copil încât nu pot, aici sunt cu totul”, a adăugat Andreea Marin. (CITEȘTE ȘI: Andreea Marin a spus care este secretul unei siluete de vis. Alimentul-minune care i-a schimbat stilul de viață: ”Ține loc și de pâine”)

