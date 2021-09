Andreea Marin, dezvăluiri despre perioada când era în depresie. “Am fost la un pas de a mă sinucide!” Cum s-a vindecat fosta “Zână a Surprizelor”

Andreea Marin a recunoscut că s-a luptat ani la rând cu depresia și că a fost la un pas să-și pună capăt zilelor. Din fericire, a mers la psiholog, a consultat și un psihiatru și a reușit să treacă peste cel mai critic moment al vieții. În prezent, este mai fericită ca oricând.

Andreea Marin a suferit ani întregi din cauza anxietății și multă vreme nu a vrut să recunoască faptul că are, cu adevărat, o problemă. În cele din urmă, când a conștientizat că depresia este o boală a început terapia corespunzătoare pentru a-și reveni.

(NU RATA: CUM AU CÂȘTIGAT ANDREEA MARIN ȘI IUBITUL EI PROCESUL CU VECINA)

“Am luptat ani de zile cu depresia. De menționat este că o persoană când trece prin depresie nu-și dă seama și neagă ce i se întâmplă. E ca și cum, dacă ți se spune că ai depresie ești arătat cu degetul, semn că ești nebună. Eu am înțeles și am spus mai departe tuturor celor care trec prin asta: depresia e o boală, nu e o vină și nu e un cuvânt de aruncat în ochii cuiva. Am mers la psiholog, am consultat și-un psihiatru, acești oameni au avut grijă de mine, m-au făcut să înțeleg că nu e o vină și că există leac pentru depresie, eu am ascultat și-am făcut întocmai”, a declarat Andreea Marin, la Kanal D.

Andreea Marin, despre perioada când era în depresie. „Treceam printr-o insomnie cumplită. Am luat un medicament care…”

În continuare, fosta “Zână a Surprizelor” a dezvăluit că ajunsese în pragul sinuciderii și că în fiecare dimineață se trezea cu ochii în lacrimi. Un an și jumătate s-a luptat să se repună pe picioare și să se vindece de anxietate.

“După un an și jumătate mi-am restabilit acest echilibru, repet pentru cei care nu știu, treceam printr-o insomnie cumplită, nu puteam să adorm, deloc aproape, aveam o furtună interioară, o durere în piept, o simțeam aproape în fiecare zi, mă trezeam dimineața cu ochii în lacrimi deja… și ce supărare să fi avut peste noapte?! Am luat un medicament care a avut acest efect advers. Da, e adevărat am fost la un pas de a mă sinucide. Erau niște lucruri inexplicabile și uneori și cei din familie se uită la tine și se întreabă: mă, dar ce tot atâta ești supărată de nu-ți mai trece? Zi după zi ai un necaz, de fapt ce ți s-a întâmplat? Ai un copil, ai casă, ai masă, care e problema?”, a mai spus Andreea Marin despre perioadă în care suferea de depresie.

(VEZI ȘI: MULTIMILIONARUL-CUȚITAR S-A IUBIT ÎN SECRET CU ANDREEA MARIN)

În prezent, Andreea Marin are o relație cu Ionut Brîncoveanu și este mai fericită ca oricând.