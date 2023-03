Andreea Marin, dramă greu de imaginat. “Zână surprizelor” a făcut dezvăluiri cutremurătoare: “Am ajuns să mă gândesc la sinucidere”

Publicul larg o cunoaște drept „Zâna surprizelor” și o percepe ca o pe o femeie optimistă, fericită și de succes. În realitate însă, Andreea Marin nu a avut o viață ca în basme, ba chiar s-a confruntat cu o mulțime de probleme de-a lungul timpului.

Cu ceva timp în urmă, Andreea Marin a suferit de depresie, o afecțiune extrem de comună în zilele noastre. Celebra prezentatoare Tv a fost nevoită să treacă printr-o dramă greu de imaginat în copilărie. La doar 9 ani, „Zâna” și-a pierdut mama, care și-a dat ultima suflare în brațele ei.

Anii au trecut, iar ea a încercat să își păstreze zâmbetul pe buze și să rămână optimistă, însă atunci când a ajuns la maturitate, viața a pus-o la încercare, luptându-se cu depresia.

Andreea Marin: „Depresia este o boală”

Andreea Marin a dus lupte grele cu depresia. Afecțiunea a marcat-o atât de tare încât a fost la un pas să își ia viața. La acea vreme, boala a făcut-o să își destabilizeze chiar și relațiile, printre care și cea cu fiica și fostul partener, după cum susține ea.

„Depresia este o boală! În primul rând, e o boală și nu o vină. Și cel care află că are depresie trebuie să înțeleagă asta, el nu e vinovat că are depresie. El este pur și simplu atins de o boală care se poate vindeca. Dar a încerca să te vindeci singur, mai cu seamă dacă ai ajuns într-un stadiu al bolii care te duce spre zone prea întunecate, îți duce mintea, sufletul, îți strici relațiile cu ceilalți, pentru că asta se întâmplă.

Ai insomnii care devin pe termen lung și care te dărâmă pur și simplu. Nu mai poți să fii mamă bună, nu mai poți să fii soție bună, nu mai poți să fii colegă bună și așa mai departe. Toate lucrurile acestea nu se pot rezolva de unul singur”, a mărturisit Andreea Marin la FRESH by UNICA.

CITEȘTE ȘI: ANDREEA MARIN VORBEȘTE DESPRE MOMENTUL ÎN CARE ȘI-A PIERDUT ȘI AL DOILEA „EROU!”:„TATA S-A STINS DE INIMĂ, FĂCÂND UN INFARCT, DAR LINIȘTIT!”

Andreea Marin: „Nu e nicio rușine să mergi la un psiholog”

Printre simptomele teribile pe care Andreea Marin a fost nevoită să le îndure în acea perioadă, se numără și insomniile, care i-au afectat considerabil stilul de viață. Pentru că a retrăit acele clipe, „Zâna” a profitat de ocazie și i-a îndrumat pe toți cei care au fost diagnosticați cu această tulburare sau au suspiciuni că ar putea suferi de depresie, să apeleze la specialiști, pentru că este vorba despre o afecțiune dură care nu poate fi depășită fără sprijinul celor din jur, spune ea.

„Și în ziua în care vei simți ca o gheară care îți strânge sufletul și că nu poți s-o ții sub control, că ai lacrimi în ochi aparent fără motiv… Nu, cei din jurul tău te pot privi și pot crede că: „Doamne, are de toate și se plânge mereu! Ce-i cu asta?!”.

Ziua în care nu vei mai putea să dormi, vei simți că insomnia te cuprinde noapte de noapte, că nu mai poți să pui stăpânire pe sentimentele tale și că reverși nemulțumirile, toate aceste nemulțumiri ale tale, dar nu ca o excepție, că tuturor ni se mai întâmplă la nivel de excepție, ci devine o regulă să faci asta asupra celor chiar pe care îi iubești cel mai mult și care, la un moment dat, nu te mai pot înțelege că nu sunt specialiști, te iubesc, dar nu te înțeleg până la capăt.

În momentul acela trebuie să înțelegi că nu e nicio rușine să mergi la un psiholog și, dacă el îți indică, să mergi la un psihiatru. Nu e nicio problemă!”, a mai spus vedeta.

VEZI ȘI: I-A FĂCUT TOATE POFTELE, DAR FINALUL ESTE INCENDIAR! IMAGINI SIROPOASE CU ANDREEA MARIN ȘI IUBITUL