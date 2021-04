Andreea Marin, impresionată de fiica sa. Ce meserie își dorește Violeta să aibă: „Și-a dat seama de niște lucruri”

Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică a devenit o domnișoară în toată regula. Mai mult, Violeta s-a gândit deja ce meserie își dorește să aibă atunci când va fi mare, iar mama ei a fost uimită de alegerea pe care a făcut-o.

Andreea Marin a rămas uimită atunci când Violeta i-a mărturisit ce meserie ar vrea să aibă. Vedeta este tare mândră de fiica ei și consideră că a făcut tot ce a putut pentru ca educația sa să fie una aleasă, iar mai târziu, Violeta să devină o femeie sensibilă și atentă cu cei din jur, așa cum și ea este.

Recent, Andreea Marin a vorbit despre faptul că fiica ei își dorește enorm să urmeze cursurile facultății de drept.

„Îmi doresc ca Violeta să devină o femeie sensibilă și capabilă să se lupte pentru drepturile ei și să le apere pe ale celorlalți. De altfel, mi-a mărturisit de curând că își dorește să urmeze cursurile facultății de drept. Sunt uimită! Îi place partea asta artistică a vieții, are de la ambii părinți ce să moștenească în acest domeniu, dar mă bucură realismul ei. Și-a dat seama de nişte lucruri”, a povestit Andreea Marin pentru A7TV.

Violeta se pregătește încă de pe acum

În cadrul aceluiași interviu, Andreea Marin a mărturisit că fiica ei, Violeta, deja se pregătește pentru domeniul în care vrea să activeze și tot ceea ce contează pentru ea este ca micuța să fie fericită.

„Citește foarte mult în domeniu, deși are o vârstă fragedă. Tot ce îmi doresc este să fie fericită. Nu vreau să am un copil excepțional, perfect, mă bucur că e bună la școală dar nu asta e scopul meu în viață. Am ajuns într-un moment în care realizez că e atât de important să trăim fericirea. Asta îmi doresc pentru ea”, a mai spus Andreea Marin, potrivit sursei citate.

Sursă foto: Instagram