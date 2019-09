Andreea Marin, mărturisiri despre o a patra căsnicie: ”Suntem practic o familie”

Andreea Marin se iubește de câțiva ani cu Ionuț Brâncoveanu, iar acum, lumea se întreabă dacă cei doi vor ajunge în fața altarului.

După divorțul de Tuncay Ozturk, Andreea Marin și-a găsit liniștea în brațele lui Ionuț Brâncoveanu. Cei doi se iubesc necondiționat. Timp de doi ani au făcut naveta pentru a se vedea, întrucât, la acea vreme, bărbatul locuia în Africa. Dar, de ceva timp, iubitul consul al vedetei s-a mutat în România. Andreea Marin și Ionuț Brâncoveanu s-au mutat împreună, iar lucrurile între ei merg perfect.

În ceea ce privește o a patra căsătorie, Andreea Marin a mărturisit că ea nu ami crede în acte. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA MARIN, DECLARAȚII ULUITOARE DESPRE VIOLETA. CE A ÎNVĂȚAT DE LA FIICA EI: ”COPIII NOȘTRI SUNT CE MAI IMPORTANTĂ LECȚIE DE VIAȚĂ PE CARE NOI O PRIMIM”)

”Locuim împreună, e o relație care ne împlinește pe amândoi. Suntem practic o familie. Ce pot să spun? (n.r. despre căsătorie) Nu mai cred în acte. Ce poate să facă un act când doi oameni se iubesc? Contează compabilitatea dintre ei, în ultimă instanță asta e important”, a mărturisit Andreea Marin pentru click.ro.

Andreea Marin şi Tuncay Ozturk au divorţat în 2017

Andreea şi Tuncay au divorţat în luna februarie a anului 2017, la Judecătoria Buftea. Înainte de divorţ, Andreea Marin a vorbit despre motivele care au dus la ruptură. (VEZI ȘI: EXCLUSIV! CÂT DE UȘOR SE FAC, DE FAPT, BANII ÎN INDUSTRIA DE VIDEOCHAT? AFLAȚI DETALII ȘI CULISE DIRECT DE LA LIDERII ACESTEI INDUSTRII DE DIVERTISMENT DIN ROMÂNIA ȘI DIN LUME!)

„Nu am nimic să-mi reproşez astăzi. Sunt împăcată cu acţiunile mele. Sunt omul care simte că poate să facă mai mult şi merită mai mult. Ştiu cât sunt în stare să dăruiesc şi cred că merit acelaşi respect. E o poveste ce ţine de încredere, iar la mine nu a funcţionat. Nu e o dramă, asta e. (…). Nu m-am respectat şi pe mine. Poate am fost prea tolerantă în defavoarea mea. Eu nu spun că el a avut sau nu o relaţie cu altcineva. Au fost lucruri mult mai grele pentru sufletul meu. Îmi pare bine că am scăpat de semnele de întrebare din viaţa mea. Mi s-a părut lipsit de bărbăţie, de demnitate să spui, la doar câteva zile de la despărţire, că eşti pregătit deja pentru o nouă relaţie”, explica Andreea Marin, la TV, cauzele divorţului”, a declarat Andreea Marin.