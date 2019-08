Andreea Marin, declarații uluitoare despre Violeta. Ce a învățat de la fiica ei: ”Copiii noștri sunt ce mai importantă lecție de viață pe care noi o primim”

Invitată în cadrul unei emisiuni TV, Andreea Marin a făcut declarații uluitoare despre Violeta. Vedeta a mărturisit, în direct, ce anume a învățat de la fiica ei.

“Copiii noștri sunt ce mai importantă lecție de viață pe care noi o primim. Cred că în fiecare zi am ceva de învățat de la copilul meu. Uneori, prin candoarea lor, prin claritatea anumitor lucruri… noi nu o mai avem. Ne pierdem naturalețea. N-ar trebui să ne mai impunem atâtea limite. Copiii n-o fac, încă au aripi și zboară cu ele. (…) Uneori îți vine să iei luna de pe cer și să i-o dăruiești copilului. Eu nu sunt un profesor, sunt un om care învață.

Cred că cel mai important sfat e să fim cu ochii deschiși, să le ascultăm opiniile copiilor noștri. Dacă vorbim de siguranță, cred că ar trebui să nu mai stăm la mâna a ceea ce ne oferă statul și ar trebui să încercăm să găsim căi, o asigurare de viață, de sănătate, să nu ne mai bazăm pe puțin pe care ni-l acoperă asigurările de la stat.

Cred că e necesară prietenia, dar cred și că părintele trebuie să aibă o autoritate în fața copilului. Copilul meu m-a învățat că trebuie să țin cont de părerile ei. M-a învățat sensibilitatea o dată în plus, este o sensibilitate de alt tip. M-a învățat că uneori sentimentele se exprimă altfel decât mi-aș fi închipuit eu. Ceea ce facem noi ca părinți are un impact asupra vieții copiilor. Doar făcând anumite lucruri, am devenit un exemplu de urmat pentru ea. Mi-aș dori să fie sănătoasă și fericită. Deocamdată îmi seamănă foarte mult. Este deschisă către diverse orizonturi”, a spus Andreea Marin la Antena Stars.