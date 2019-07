Andreea Marin avea doar 18 ani când a intrat în televiziune. Cum arăta ”Zâna” atunci

Asociată tot timpul cu emisiunea ”Surprize, Surprize”, puțini știu când a avut loc debutul Andreei Marin în televiziune. Se întâmpla când avea doar 18 ani, iar imaginile cu ea din acea vreme sunt senzaționale.

Andreea Marin și-a făcut debutul la TVR Iași, acolo unde prezenta emisiunea ”Țara lui Piticot”, și spune despre acele vremuri că au rămas printre cele mai frumoase amintiri.

”Cea mai frumoasă perioadă, ucenicia, descoperirea pasiunii de a conecta lumea prin cuvânt, imagine și emoție… Atât de frumos! În plus, eu eram studentă la Informatică și aveam un alt drum, total diferit, iar televiziunea a devenit o pasiune neașteptată care mi-a schimbat viziunea și viața. Am avut dascăli adevărați la TVR Iași, am învățat să fac de toate, a fost o comoară pentru dezvoltarea mea acea perioadă. Mi-a fost greu să mă desprind, dar știrile naționale au fost pasul următor și o șansă ce nu putea fi ratată. Pasul spre București a fost calea firească”, a declarat Andreea Marin într-un interviu acordat viva.ro.

”Zâna” nu a uitat însă nici perioada care i-a schimbat poate cel mai mult viața, aceea în care prezenta celebra producție ”Surprize, surprize”.

”Eram foarte tânără atunci când a început emisiunea… În primul rând, am avut un mentor extraordinar, maestrul Valeriu Lazarov, un regizor care a devenit peste hotare și producător de succes, cel ce și-a pus amprenta pe televiziunile lui Berlusconi și pe producții TV din Europa și de peste ocean. Vizionar, cu o disciplină de invidiat, fin psiholog și cunoscător al fenomenului de televiziune, m-a învățat enorm, m-a „adoptat ca pe o fiică, și aceasta a fost o șansă extraordinară pentru mine. Am înțeles nu doar cum să fiu un bun producător și moderator, un atent ascultător al celor aflați în fața microfonului meu, ci și un om căruia să îi pese de ceea ce lasă în urmă, muncind cu inima, înainte de toate. Nu ne permiteam să greșim, să facem experimente cu viețile oamenilor, ne documentam temeinic și aveam un singur scop: să-i surprindem astfel încât să își amintească de acel moment întreaga viață”, și-a amintit Andreea.