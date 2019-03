Andreea Marin, mesaj emoționant la 3 ani de la moartea tatălui ei: ”M-a iubit cum numai EL știa”

La trei ani de la moartea tatălui ei, Andreea Marin a transmis un mesaj de suflet. Cuvintele vedetei i-au emoționant pe fanii acesteia.

În 2016, pe 3 martie, Andreea Marin anunța că și-a pierdut tatăl. Vedeta a publicat atunci câteva imagini de colecție, cu ea și cu tatăl ei, alături de un mesaj sfâșietor. Acum, la trei ani de la moartea părintelui ei, Andreea Marin a așternut câteva rânduri pe contul ei de Instagram când tatăl ei ar fi împlinit 73 de ani. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA MARIN, NOI DECLARAȚII DESPRE RELAȚIA CU IUBITUL CONSUL: “A MERITAT AȘTEPTAREA, TRĂIM ÎMPREUNĂ“)

„Pentru că tot ce a fost mai bun, El mi-a dăruit. Pentru că m-a iubit cum numai El știa. Pentru că sacrificiile lui, ca tată, au construit o lume pentru mine. Pentru că m-a învățat și m-a lăsat să greșesc, ca să fiu ceea ce sunt. Pentru că îmi lipsește enorm, dar îl simt înger păzitor. Pentru ca îl iubesc, necondiționat, pentru totdeauna. Și azi ar fi fost ziua lui…”, a scris Andreea Marin pe Instagram.

Fanii au ofst înduioșați de cuvintele Andreei Marin și i-au transmis vedetei numai gânduri bune.

”Tata și fiica, Dumnezeu sa l odihnească și sa te ocrotească din ceruri, frumoasa și deșteaptă Andreea ochii tăi mari frumoși zâmbetul tău spun totul făptură de vis pupici”, ”Sa se odihneasca in pace acolo unde este! Cat despre Andreea Marin, neschimbată ,de parcă fotografia a fost facută ieri”, ”Dumnezeu să – l odihnească în pace! Foarte frumoase cuvinte a- ți folosit . Sunt sigură că persoanele dragi nouă , cele pe care le – am pierdut, sunt îngerii noștri păzitori. Nici eu nu mai am mamă de la vârsta de 9 ani , așa că vă înțeleg din tot sufletul !!! Dar , trebuie să mergem mai departe, să gândim pozitiv și să facem lucruri minunate , așa cum am fost învățate . Vă respect, vă îmbrățișez și sunt alături de dvs!!!”, au fost câteva dintre mesajele fanilor.

Dan Marin, tată și mamă pentru cele două fiice ale sale

În 1984, mama Andreei Marin, Violeta, a murit la vârsta de 35 de ani. Ea și sora vedetei, Cristina, care avea 4 ani, se aflau în mașina condusă de tatăl ei, care pe atunci avea 38 de ani. Un bolid de lux a scăpat de sub control și a intrat în mașina familiei Marin. (VEZI ȘI: IUBITUL CONSUL A CERUT-O DE SOȚIE PE ANDREEA MARIN?! DA SAU NU?! AM ELUCIDAT MISTERUL!)

La câțiva ani după moartea Violetei, Dan Marin și-a refăcut viața alături de Elena. Cei doi au un fiu pe nume Ionuț. Căsnicia nu a durat însă mult. După divorț, Elena a rămas în Roman, unde este consilier superior la Agenția de Plăți și Intervenția pentru Agricultură.

Dan Marin s-a recăsătorit, în 2006, cu o funcționară din Iași, Renata Pușcașu, a treia lui soție. Inginer de meserie, tatăl Andreei Marin a devenit om de afaceri la bătrânețe. S-a ocupat de o companie de difuzare a energiei termice din Câmpina și a avut procese cu primăria, după ce afacerile au început să-i meargă prost.