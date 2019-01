Andreea Marin, o nouă provocare la început de an: ”Am ales să merg și la…”

Andreea Marin face toate eforturile pentru a se prezenta în fața fanilor într-o formă de zile mari, chiar dacă vine după o perioadă – sfârșitul de an și sărbătorile de iarnă – în care organismul este asaltat de excese culinare. Vedeta dorește să fie un model pentru fetița ei, tocmai de aceea fiind hotărâtă să depășească o nouă provocare.

Andreea Marin a trecut la capitolul ”pilates” după ce a ținut o cură de detoxifiere, iar această hotărâre o face să fie în fiecare zi mult mai optimistă și plină de viață. Andreea este recunoscută pentru dorința sa permanentă de a arăta cât mai bine, iar acum, la început de an, spune că și-a resetat organismul și se simte extraordinar.

„Am început anul 44 de viață cu energie și un tonus bun și am de gând să am grijă de mine cum se cuvine, fără exagerări, dar făcând tot ce depinde de mine să mă simt în echilibru, sănătoasă și voioasă, creativă și… un model pentru fetița mea. Dincolo de zilele de detox care mi-au resetat organismul după sărbători, de antrenamentele la sala de sport, am ales să merg și la pilates. E tot o sală cu aparate, dar aici se întâmplă altceva: mușchii profunzi sunt lucrați prin exerciții speciale, corpul devine mai flexibil, mișcările sunt mult mai armonioase și fluide, sunt controlate atent de minte, iar respirația profundă vine odată cu mișcarea, postura este mult mai elegantă… Sunt multe beneficii…”, a explicat Andreea Marin.