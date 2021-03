Andreea Marin, primele declarații după ce hoții i-au “vizitat” vila: “Autoritățile au deschis dosar penal”

Emoții și o sperietură zdravănă în familia Andreei Marin, după ce câțiva hoți i-au “vizitat” vila seara trecută. Prezentatoarea de la TVR2 a acceptat să vorbească despre incidentul petrecut și, conform declarațiilor sale, deocamdată, polițiștii nu i-au prins pe făptași.

Andreea Marin, primele declarații după ce hoții i-au “vizitat” vila

Aseară, în jurul ore 20:00, hoții au încercat să spargă locuința vedetei, în speranța că vor pleca mult mai bogați. Planurile lor au fost complet dejucate în clipa în care s-a declanșat alarma de securitate. Nefiind pregătiți la acest capitol, ei s-au făcut nevăzuți înainte să sosească la fața locului cei de la firma de pază, dar și polițiștii orașului Voluntari.

Andreea Marin a mărturisit că vila sa este acum o fortăreață, după ce în trecut, alți hoți au reușit să își ducă planurile la bun sfârșit. În plus, a mai precizat îndrăgita moderatoare, și-a învățat lecția atunci și nu își ține în casă lucruri de valoare.

“Este adevărat, a existat aseară o tentativa de spargere a locuinței, însă fără succes, întrucât după ce am avut o alta experiență de acest gen, furt din clădire, acum câțiva ani, am schimbat sistemul de securitate, am trecut recent și prin renovare schimbând ferestrele si ușile cu unele performante, securizate. În plus, acești hoți, chiar daca ar întra în clădire, sincer ar fi dezamăgiți, noi avem un principiu: nu ținem în casa obiecte de valoare mare, gen bijuterii valoroase, nici bani cash, singurul lucru cu care ar putea pleca sub braț un hoț ar fi vreun televizor, laptopul e cu mine mereu și oricum electronicele sunt detectabile după IP în ziua de azi, așadar îi pun în pericol după aceea”, a declarat prezentatoarea pentru spynews.ro.

Cu câteva ore înainte ca hoții să încerce să dea lovitura, Andreea Marin se afla în Edenland Park, profitând de vremea frumoasă care a fost ieri. De altfel, ea a publicat o poză din timpul plimbării acolo.

În cadrul interviului acordat azi, fosta Zână a Surprizelor a mai menționat: “Firma de securitate a sosit la fața locului, la fel și Poliția și cineva apropiat, nu au avut nici prea mult timp la dispoziție. Dacă acum câțiva ani hoții au fost prinși și apoi încarcerați, în acest moment, pentru cazul prezent, autoritățile au deschis dosar penal pentru infracțiunea de tentativă de furt calificat. Nu îmi face plăcere situația, nu îmi place să văd oameni puși sub acuzare, sunt un om pașnic, dar fiecare om ar trebui sa fie conștient că poartă răspunderea faptelor sale”.

Sursa foto: Facebook & Instagram