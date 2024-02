Andreea Marin se temea că va sfârși ca Mădălina Manole. Dezvăluiri cutremurătoare din căsnicia cu Ștefan Bănică Jr.: ”Mă trezeam cu lacrimi”

Andreea Marin (49 de ani) și-a regăsit, în prezent, echilibrul. Însă, drumul vindecării a fost lung și, acum, oferă suportul celor care au nevoie în această călătorie de regăsire a sinelui. În cadrul unui interviu, prezentatoarea celebrei emisiuni „Surprize, Surprize” și-a deschis sufletul și a vorbit despre perioada neagră din viața ei pe care a traversat-o în urmă cu mai mulți ani. A fost afectată de boala secolului, și anume depresia, în perioada în care era căsătorită cu Ștefan Bănică Jr. Tot atunci, bruneta a conștientizat cazul Mădălinei Manole (n.1967, d. 2010). Vezi mai jos detaliile.

Andreea Marin (49 de ani) a fost căsătorită cu Ștefan Bănică Jr. (56 de ani). Căsnicia s-a consumat între anii 2006 și 2013. S-au iubit timp de 7 ani, iar în urma mariajului lor a rezultat o fată pe nume Ana Violeta. După ce au luat calea separării legale, fetița a rămas în grija mamei. În cadrul unui interviu, bruneta și-a deschis sufletul și a vorbit despre perioada neagră din viața ei pe care a traversat-o. A fost și ea afectată de boala secolului, și anume depresia. S-a luptat cu depresia timp de 2 ani, chiar în perioada în care era căsătorită cu celebrul artist.

Depresia nu a venit în urma unui „gol interior”, mărturisește vedeta. Ci după nașterea fiicei sale. Andreea Marin a mărturisit că i s-au acumulat anumite nemulțumiri din viața ei, într-o perioadă de vulnerabilitate. Apoi, a început să vorbească deschis despre boala secolului. Ulterior, a început să organizeze campanii națonale și europene care au pendulat în jurul acestui subiect.

„Eu n-am ajuns la depresie dintr-un motiv de acest fel, nu aveam un gol interior de umplut, nu în acest sens. La mine a fost o treabă legată de perioada de după naștere și niște nemulțumiri, fiecare are nemulțumiri în viața sa, și m-a prins pe un teren mai slab, iar asta s-a întâmplat. După aceea, am vorbit deschis despre depresie și am făcut și campanii naționale și europene cu acest subiect, pentru că nu a fost ușor prin ce am trecut”, a spus vedeta.