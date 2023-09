Andreea Marin, schimbare radicală la 49 de ani! A dat jos 13 kilograme și nu se oprește aici. Ce dietă a urmat vedeta: „Simt că am întinerit”

La vârsta de 49 de ani, Andreea Marin pare ca a înflorit. În ultima perioadă, vedeta s-a axat mai mult pe ea și a marcat o transformare spectaculoasă. Aceasta a reușit să dea jos 13 kilograme și nu are de gând să se oprească aici. “Zâna” intenționează să ajungă la greutatea din liceu și nu mai are mult până acolo.

În ultima perioadă, Andreea Marin a început o călătorie inversă în timp, așa cum chiar ea spune, și deși înaintează în vârstă a reușit să se întoarcă la vitalitatea și kilogramele din liceu. De ceva timp, vedeta a intrat la dietă, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Aceasta a reușit să dea jos 13 kilograme și nu intenționează să se oprească aici.

Cu ajutorul unui profesionist și cu o dietă echilibrată “Zâna” a topit kilogramele în plus. Pe lângă aspectul fizic, vedeta spune că a capătat acum și o altfel de vitalitate și în ciuda vârstei a întinerit. Schimbarea i-a priit Andreei Marin, fapt ce a determinat-o să meargă și mai departe și să aspire la silueta pe care o avea în liceu.

„Într-adevăr, chiar simt că am întinerit, pentru că asta face pierderea în greutate. În această vară am pierdut 13 kg până în acest moment și îmi doresc să mai pierd câteva ca să ajung așa, ca în liceu. Așa că iată călătoria în timp în sens invers este posibilă. Într-adevăr, și tenul arată mult mai bine, cheful de viață, totul se schimbă atunci când ești din nou în echilibru.

Mă bucur foarte mult. Am făcut asta cu ajutorul unei diete corecte și cu ajutorul unui specialist, pe care o vedeți adesea la televizor, pentru că are multe rezultate remarcabile, așa că am mulțumit poate și constituției mele destul de bune. Am 49 de ani însă, se ține bine bătrânica.

Și am grijă să fac mișcare. Nu există secrete cu adevărat. Există până la urmă voință și a fi alături, a accepta alături de tine oameni buni în viața ta, care te învață ceea ce poate că știai odată, dar ai uitat, lecția echilibrului”, a declarat Andreea Marin, potrivit kfetele.ro.

„Mănâncă ce-ți place”

Așa cum spuneam, Andreea Marin a reușit performanța de a da jos 13 kilograme cu ajutorul unei diete echilibrate, indicată de specialist. Însă, pentru a pierde în greutate, vedeta nu a trebuit să urmeze un regim alimentar draconic, ci doar a avut grijă la ce mănâncă.

Mai exact, fiecare masă a acesteia este formată dintr-un singur fel de mâncare, iar de obicei alegerile sale se îndreptau către preparate cât mai simple.

„Mi se pare extrem de relevant ca la o masă să ai un singur fel. Mănâncă ce-ți place, o supă cremă bună, ceva cu puține ingrediente, cât mai curat, ai grijă să ai legume, salată, mult verde în farfurie, nu să facem un amestec.

Eu nu simt deloc că aș pica din picioare, deși merg pe 10 kilograme pierdute, mănânc normal, timp de două ori pe săptămână fac și niște proceduri, nu mai am mult de slăbit, nu am nevoie, însă există și persoane pentru care sănătatea este sub semnul întrebări”, declara Andreea Marin.

