Înșelată și abandonată, Andreea Marin a suferit un șoc sentimental major. Cât de mult a afectat-o pe „zână” eșecul din primul mariaj

Andreea Marin (48 de ani) este una dintre cele mai apreciate femei din showbizul românesc. În ciuda succesului profesional, ea nu a avut deloc noroc în dragoste. Prima mare dezamăgire sentimentală a vedetei s-a produs după eșecul mariajului cu Cristian Gheorghiță. Se pare că acel moment a afectat-o profund pe Andreea, care a trecut cu greu peste el.

Andreea Marin a cunoscut succesul în televiziune în urmă cu mulți ani, atunci când prezenta la TVR 1 celebra emisiune „Surprize, surprize”. Anii au trecut, iar ea a devenit un reper în lumea jurnalismului din țara noastră. Totuși, în ciuda satisfacțiilor profesionale deosebite, Andreea nu a fost la fel de norocoasă pe plan sentimental.

Eșecul primului mariaj a pus-o la pământ pe Andreea Marin. „Viața părea să-și fi pierdut orice sens”

În anul 1995, pe când avea doar 21 de ani, Andreea Marin s-a căsătorit cu Cristian Gheorghiță, bărbatul alături de care spera să rămână toată viața. Din păcate, infidelitatea acestuia a dus la destrămarea căsniciei după doar trei ani. Astfel, în 1998 cei doi au divorțat.

De atunci, Andreea Marin a început să-și clădească o carieră de excepție în televiziune, devenind una dintre cele mai de succes femei din showbizul românesc. Cu toate că s-a aflat mereu în atenția presei, ea a păstrat discreția în privința vieții sale private. Totuși, anumite aspecte intime au ieșit la iveală pe parcursul anilor.

Se pare că momentul divorțului de Cristian Gheorghiță a avut un impact major asupra Andreei Marin, dezamăgirea provocându-i o durere imensă. Mai multe dezvăluiri în acest sens au fost făcut de către Ana Maria Ilac, o prietenă apropiată a Andreei.

„Unul din cele mai dificile momente din viață ei a fost despărțirea de soțul ei, Cristi. A fost aproape distrusă. Lumea pe care și-o clădise alături de bărbatul pe care-l iubea se prăbușise. Brusc, viața părea să-și fi pierdut orice sens. Realizările profesionale păreau inutile atâta timp cât nu împărtășea satisfacțiile cu persoană iubita.Ce a ajutat-o să depășească această perioada grea a fost dragostea ei pentru viață”, declara Ana Maria Ilac, pentru wowbiz.ro, în urmă cu ceva vreme.

Andreea Marin, dezvăluiri despre relația cu Adrian Brâncoveanu. „Noi simțim că suntem dintotdeauna împreună”

În ciuda faptului că a trecut prin trei eșecuri sentimentale dureroase, Andreea Marin nu și-a pierdut speranța și a dat o nouă șansă dragostei. De șase ani, ea are o relație foarte fericită cu Adrian Brâncoveanu. Chiar dacă acesta este cu 10 ani mai tânăr decât ea, cei doi se completează perfect. Adrian este diplomat și lucrează în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. El a fost consul la Tripoli, Libia, însă din cauza situației tensionate din această țară, a locuit o perioadă în Tunisia.

Recent, Andreea Marin a vorbit despre relația cu Adrian Brâncoveanu. Fosta prezentatoare TV a explicat de ce nu se mai gândește la căsătorie, dar și faptul că a avut mereu încredere că va întâlni sufletul pereche. Totodată, Andreea a subliniat că relația cu Adrian este cu totul specială, cei șase ani de când sunt împreună trecând ca o clipă.

„Eu am crezut mereu în dragoste. Eu sunt un om foarte optimist și cred în mine și în miracolele vieții. Am trecut prin momente grele, dar oamenii nu sunt l fel. În căsătorie am crezut mereu. Una e să nu ai o potrivire și să n-ai norocul ăsta și alta e să nu crezi într-o instituție. La vârsta mea nu mai este necesară. Am trecut prin multe, nu este ceva ce ne va ține legați. În ziua de astăzi oamenii sunt mult mai îndreptați către interese care, în loc să-i unească, mai mult îi dezbină.

Comunicarea acum e mult mai matură, mai așezată. Nu sunt foarte geloasă, în limitele bunului simț. Nici motive nu am exagerate în acest sens, însă iubirea în sine înseamnă și un sentiment de posesiune, însă iubirea în sine nu înseamnă că trebuie să duci lucrurile astea în punctul în care cei doi se sufocă reciproc. Șase ani…nici nu știu când a trecut timpul. Noi simțim că suntem dintotdeauna împreună. Nici măcar nu simțim că sunt șase. Simțim că e o frumoasă veșnicie”, a declarat Andreea Marin la Antena Stars.

