Andreea Marin, mărturii tulburătoare despre mama ei vitregă. Ce relație a avut cu femeia cu care tatăl ei s-a recăsătorit: „Mi-a fost greu s-o accept, dar…”

Una dintre figurile emblematice ale showbizului românesc a trecut pragul emisiunii CANCAN EXCLUSIV. Andreea Marin a făcut mărturisiri de suflet în ediția actuală, vorbind deschis până și despre cele mai intime și sensibile aspecte ale vieții de vedetă. “Zâna Surprizelor” a povestit despre relația pe care o are acum cu femeia cu care Dan Marin s-a recăsătorit, după ce vedeta și-a pierdut modelul matern la vârsta de doar nouă ani.

Andreea Marin oferă o adevărară lecție de viață celor ce se află în căutarea propriei vindecări, fosta prezentatoare TV explicând cum a reușit să depășească cele mai aprige greutăți existențiale. Pentru mai multe detalii și un episod ce vă va ține lipiți de ecrane, recomandăm urmărirea integrală a show-ului CANCAN EXCLUSIV!

Andreea Marin a dedicat toate reușitele vieții mamei pierdute la vârsta de 9 ani: „Puteam alege să rămân în genunchi!”

CANCAN EXCLUSIV: Spuneai la un moment dat că ai fost „supărată” pe Divinitate. Ce lecție ai putut extrage după pierderea mamei, în condițiile în care aveai aproape 10 ani?

Andreea Marin: Eram un copil, ca familie am fost foarte fericiți, cu toții, până la acel moment dramatic. Când îți vezi mama părăsind viața, în brațele tale la nouă ani, ea având 36 doar, n-are cum să fie o treabă ușoară. Și n-ai cum să înțelegi, nu ai cum să fii de acord că asta e o normalitate.

CANCAN EXCLUSIV: Nici ulterior?

Andreea Marin: Nici acum nu mi se pare normal că mi-am pierdut mama la o vârstă atât de fragedă, atât pentru mine, cât și pentru ea. Însă cumva te împaci cu soarta și tot ce am construit eu, în viața mea de matur, a pornit de la mama mea, totul i-a fost dedicat. Totul a fost gândit cu sufletul la ea și cu privirea către cer. Tot acest tumult din mine mi-a dat o forță incredibilă. Deci cumva a existat un sens. Viața mea a căpătat un alt sens pornind de la acel moment.

Desigur că tare bine ar fi să nu fie nevoie de lucruri dure în viața noastră, ca să ne găsim un sens. Dar așa cum s-a întâmplat treaba în viața mea, am încercat să dau un sens, apoi, ca om matur, un sens bun, un sens pozitiv pierderii mamei mele. Am construit, plecând de acolo. Puteam alege să rămân în genunchi. Desigur că au fost și momente de depresie în viața mea. Nu poți să treci ușor prin așa ceva, oricât ajutor ai avea. Pentru că tata mi-a fost alături, bunicii, adică oamenii dragi. Dar ușor nu e.

Soția lui Dan Marin, salvarea „Zânei Surprizelor” din ghearele descurajării: „N-am fost total văduvită!”

CANCAN EXCLUSIV: Cum te-a modificat pe tine, ca mamă pentru Violeta, faptul că tu ai avut această carență a modelului matern?

Andreea Marin: Am încercat să-i dăruiesc tot ceea ce eu nu am apucat să primesc. Pentru că am avut-o pe mama un timp scurt alături de mine. Și mi-a lipsit enorm. Sfatul unei mame e neprețuit. Dragostea ei, îmbrățișarea ei, toate aceste lucruri. Am fost, totuși, un copil norocos. Mai târziu, după ani, tata s-a recăsătorit și tot «mamă» îi spun mamei mele, care poate ne privește.

Ea este la Roman, în Neamț. Și există această expresie «mamă vitregă», pentru mine n-a fost așa. Am avut parte de un om minunat alături. Și care a continuat să-mi fie alături și când am plecat la facultate, venea cu bocceluța, cu papa bun de acasă și cu sfaturi bune. Cumva n-am fost total văduvită, ci doar pe o perioadă de timp, de lipsa unei femei cu toate gândurile bune alături de mine.

CANCAN EXCLUSIV: Ți-a fost ușor să o accepți?

Andreea Marin: La început, normal, cauți să înțelegi. Dar era foarte frumoasă. Noi, ca și copii, ne-am îndrăgostit de frumusețea ei, la început. Apoi om fi făcut noi și obrăznicii. I-om fi făcut noi și viața amară din când în când. Eu, cel puțin, eram un fel de Nică din Humulești!

