Andreea Marin nu are deloc liniște! Cum o protejează pe Violeta, fiica sa, de mirajul drogurilor. “Cea mai bună decizie! Efectul stupefiantelor…”

Andreea Marin a luat o decizie radicală pentru a se asigura că fiica sa nu va cădea pradă tentațiilor și anturajelor dubioase, date fiind problemele cu care se confruntă o mare parte dintre adolescenți. Vedeta TV a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că Violeta a văzut cu ochii săi ce înseamnă efectul stupefiantelor, al alcoolului și al tutunului.

Andreea Marin consideră că a luat cea mai bună decizie în momentul în care fiica sa și a lui Ștefan Bănică junior, acum în vârstă de 16 ani, a început să lucreze ca și voluntar, la o asociație internațională pentru ajutorarea tinerilor care se confruntă cu probleme legate de droguri sau alcool. Altfel, chiar dacă este o mamă extrem de strictă, Violeta are și momentele sale de independență.

În cadrul aceluiași interviu, Zâna Suprizelor ne-a mai povestit cum a fost revenirea în Copoul studenției sale și ce amintiri i-a trezit revederea cu o parte dintre colegele sale de facultate. Dar, în același timp, și despre momentul în care se va întoarce în televiziune.

„A văzut nemijlocit ce înseamnă efectul stupefiantelor”

CANCAN.RO: Aveți o fiică adolescentă. Ce e important în educația unui copil, pentru a nu cădea pradă tentațiilor și anturajelor dubioase?

Andreea Marin: Pentru că se întâmplă atâtea nenorociri în această țară, pentru că adolescenții cad pradă tentațiilor cu alcool, droguri, fumat, în ultimul an și jumătate, mai ales, am pus accentul pe acest aspect. Ea face de mai bine de un an, voluntariat într-o asociație internațională, care activează și-n România și se ocupă în mod explicit de ajutorarea tinerilor care cad pradă acestor tentații, prin readucerea lor la o viață de normalitate. Cred că a fost cea mai bună decizie, pentru că așa a văzut nemijlocit ce înseamnă efectul stupefiantelor, efectul pe care țigările sau alcoolul îl poate avea în viața unui adolescent.

CANCAN.RO: I-ați oferit, totuși, și o anume independență? Pleacă și singură în vacanțe?

Andreea Marin: Aceste lucruri țin de normalitate. Un adolescent trebuie să aibă și acel zbor spre lucruri făcute de unul singur, de a-și căpăta încrederea în sine, și ușor, ușor, o independență de a se descurca pe picioarele sale. Dar, bineînțeles, atunci când este nevoie, cu supervizarea părintelui.

CANCAN.RO: Ce-și dorește Violeta, în prezent?

Andreea Marin: Violeta e o tânără care acum are aceeași înălțime ca și mine, care mai are multe de învățat, e ca un burete care caută să absoarbă volumul mare de informații, dar și perserverentă, în același timp. Și-mi seamănă…Face și un item de jurnalism, dar gândurile sale sunt la Drept…

(CITEȘTE ȘI: ANDREEA MARIN ŞI-A DESCHIS SUFLETUL ŞI A RUPT TĂCEREA DESPRE NOUA RELAŢIE)

Andreea Marin, despre revenirea în Copoul studenției sale

CANCAN.RO: Cum a fost întoarcerea în Copoul studenției dumneavoastră?

Andreea Marin: M-am simțit din nou la vârsta celor 20 de ani, acum cca 3 decenii, nu știu când a trecut timpul, pentru că nu aș putea spune că-l simt cu adevărat. Dar e un sentimemt tare frumos să te afli din nou acolo unde-s rădăcinile, unde ți s-au conturat valorile pentru maturitate. Iașiul pentru mine înseamnă viața la căminul studențesc, primii pași în a mă descurca singură, respectul pentru mediul universitar. Eram studentă la Informatică pe atunci, când a apărut pasiunea câștigată pe neașteptate pentru jurnalismul de televiziune.

(VEZI AICI: ANDREEA MARIN & IUBITUL AU AJUNS DE URGENȚĂ LA ”SPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE” CU SUSPICIUNE DE…)

„Am vorbit moldovenește”

CANCAN.RO: Ce amintiri v-a trezit?

Andreea Marin: Când am pășit pe scena festivalului Inimo, unde în jur de 100.000 de oameni s au bucurat de distracție, educație, în cele trei zile petrecute la Iași, m-am simțit din nou acasă. Am vorbit în graiul dulce moldovenesc, cu prietenii de la fața locului ce au venit să mă vadă în culise. M-au îmbrățișat aplauzele publicului cald din Copou, am rememorat amintiri ce erau păstrate într-un sertar tainic al sufletului meu. Noaptea, după concert, am făcut un tur al orașului să-l văd și la lumina lunii și să-l îmbrățișez cu toată inima.

CANCAN.RO: Erați studentă la informatică, dar ați ajuns vedetă TV… Cum a început drumul spre pasiunea descoperită neapșteptat?

Andreea Marin: În anul 1 de facultate, când colegele mele de cameră au văzut un afiș pe un gard cu un concurs la TVR Iași, ele m-au ambiționat spunându-mi că sunt deja 200 de oameni pe loc și că nu e cazul să mă duc, pentru că se intră prea greu. Stratagema lor a funcționat și, deși nu știam ce înseamnă televiziunea și nu o visam, m-am prezentat la concursul care a durat câteva zile la rând, fiind unul serios așa cum greu mai găsești în ziua de azi, din păcate. Și apoi, stiți povestea. A fost o întâmplare care s-a transformat într-o pasiune pentru o viață.

CANCAN.RO: Pe când reîntoarcerea pe micul ecran?

Andreea Marin: Televiziunea acum nu mai e un domeniu permanent pentru mine, acum am propriile mele bussines-uri, de care mă ocup. Dar din toamnă mă veți vedea în diverse programe frumoase.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.