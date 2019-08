Andreea Moldovan a născut! Fosta casnică de la Pro TV a adus pe lume un băiețel de nota 10

Fosta concurentă de la Masterchef, Andreea Moldovan a devenit mamă pentru a doua oară. Vedeta a adus pe lume un băiețel care a primit nota 10 la naștere.

Proaspăta mămică a publicat prima imagine cu băiețelul ei, pe care îl va boteza Petru. Alături pozei, Andreea a scris un mesaj emoționant.

„Livrez fericire și sunt complet îndragostită de el! ? Mă simt efectiv copleșită de emoție, plină de dragoste si nesperat de fresh după aceasta întâlnire absolut superbă de care am avut parte ? Poza este făcută imediat cum am ieșit din sala de nașteri, ieri, cam pe la ora asta. Ești perfect, Petru! Welcome to our team!”, a scris fosta vedetă Pro TV.

DJ Optick, soțul Andreei, a publicat și el o poză cu micuțul Petru, de care este foarte mândru!