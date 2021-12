Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, și-a botezat fetița. Vedeta a fost în culmea fericirii

Andreea Popescu este în culmea fericirii! Fosta dansatoare a Deliei a născut în luna octombrie pentru a doua oară și a adus pe lume o fetiță de 3500 de g și 50 de cm.

Recent, Andreea și-a botezat fetița. Fosta dansatoare a Deliei și-a botezat fetița într-un cadru restrâns, doar cu câțiva apropiați. Din cauza restricțiilor impuse de pandemie, petrecerea a avut loc chiar în apartamentul proaspeților părinți, într-un decor cu totul special.

Recent, pe contul vedetei au apărut mai multe fotografii de la marele eveniment, cu momentul în care Anastasia a fost băgată în cristelniță: ”Botezul canonic este prin afundare și nu stropire. Din „frica” părinților. Tot mai des aud că nu se mai afundă. Dar este greșit, pentru că Hristos a fost afundat de către Sfântul Ioan Botezătorul, și nu stropit”, a scris Andreea Popescu, în dreptul unei imagini cu fetița ei.

Cum a fost sarcina pentru Andreea Popescu

Andreea Popescu a vorbit la Antena Stars cu doar câteva zile înainte să devină din nou mamă, iar vedeta povestea că a fost o sarcină care nu a avut complicații, iar lucrurile au stat foarte bine.

”A fost bine, e o sarcină ușoară, n-am ce să spun, dar în trimestrul III e foarte greu, te miști greu, respiri greu, e un proces normal prin care trece orice femeie. Eu nu am avut această baftă să fiu vreo gravidă slabă și cu burtă, a trebuit să iau proporții. Am luat destul de multe kilograme, am luat 20 de kilograme și mai am o lună de sarcină. Îmi este frică, exact în ultima lună se ia cel mai mult”, spunea Andreea Popescu la Antena Stars.