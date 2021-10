Andreea Popescu a devenit mamă. Ce fotografie emoționantă a publicat pe rețelele de socializare!

Andreea Popescu este în culmea fericirii! Fosta dansatoare a Deliei a născut ieri pentru a doua oară și a adus pe lume o fetiță de 3500 de g și 50 de cm.

Fiind activă tot timpul pe Instagram, Andreea Popescu a publicat astăzi o fotografie emoționantă din spital împreună cu fiica ei, micuța Anastasia. Vedeta e în culmea fericirii și retrăiește cel mai frumos sentiment, acela de a-și ține în brațe copilul abia născut.

Urmăritorii Andreei s-au întrecut în mesaje, care mai de care mai emoțioante!

”Doamne, ce minunatie ❤️❤️. Sa va traiasca ❤️”, ”Ce mult seamana cu Ioachim!!!!?”, ”Minune mica❤️❤️❤️”, sunt doar câteva dintre acestea.

Cum a fost sarcina pentru Andreea Popescu

Andreea Popescu a vorbit la Antena Stars cu doar câteva zile înainte să devină din nou mamă, iar vedeta povestea că a fost o sarcină care nu a avut complicații, iar lucrurile au stat foarte bine.

”A fost bine, e o sarcină ușoară, n-am ce să spun, dar în trimestrul III e foarte greu, te miști greu, respiri greu, e un proces normal prin care trece orice femeie. Eu nu am avut această baftă să fiu vreo gravidă slabă și cu burtă, a trebuit să iau proporții. Am luat destul de multe kilograme, am luat 20 de kilograme și mai am o lună de sarcină. Îmi este frică, exact în ultima lună se ia cel mai mult”, spunea Andreea Popescu la Antena Stars.

Sursa foto: Instagram