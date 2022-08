Andreea Raicu, dezvăluiri despre depresia teribilă cu care s-a confruntat: „Nu numai că eram nefericită, eram distrusă”

Andreea Raicu (45 de ani) a mărturisit prin ce încercare grea a adus-o viața. Fosta prezentatoare TV s-a confruntat cu depresie și a vorbit despre puterea pe care a avut-o pentru a-și putea reveni.

Vedeta de televiziune a vorbit despre cum au afectat-o provocările pe care le-a întâmpinat și despre starea în care a putut să ajungă. Andreea Raicu susține că a fost pregătită pentru provocări, ca urmare a experiențelor care i-au dat curajul de a lupta. Pe de altă parte, a existat un moment în care a clacat.

„Eu am o anduranță foarte mare pentru că am fost crescută cu ideea că tu poți, ești în stare, dacă nu poți, ești o incapabilă și o să râdă toată lumea de tine, drept pentru care am câștigat, am căpătat o anduranță fantastică la absolut orice. La oboseală, la stres, la absolut orice”, a spus Andreea Raicu în podcastul Fain&Simplu. (CITEȘTE ȘI: Cum a devenit Andreea Raicu „victima” celebrității. Fosta prezentatoare TV mărturisește cât a suferit din cauza prejudecăților altora)

Andreea Raicu: „Nicio problemă, pot! Până când m-a doborât”

Fosta prezentatoare TV a mărturisit că a trecut peste multe depresii și provocări, dar a existat un moment în care nu a mai putut face față. Vedeta avea tot ceea ce-și putea dori, dar era, în continuare, nefericită. Așadar, s-a decis să caute răspunsuri pentru întrebările sale nerezolvate și a început să se cunoască mai bine. Astfel, a reușit să depășească probabil cel mai greu episod in viața sa.

„Am ținut și la schimbare și la lucrurile cu care nu eram confortabilă și viața a venit și a zis >. Nu e nicio problemă, o rezolv. >. Nicio problemă, pot! Până când m-a doborât. Începi să-ți pui întrebări, dacă ești o persoană introspectă, dacă ai curiozitate și vrei să ieși de acolo, ai așa un „drive” de a merge mai departe, ceea ce cred că noi toți îl avem, doar că, probabil, circumstanțele în cate suntem nu ne ajută foarte tare.

Am avut acest „drive” să înțeleg de ce Dumnezeului am tot ce societatea asta îți spune că ai tot ce ai nevoie ca să fii fericit și eu eram complet nefericită. Nu numai că eram nefericită, eram distrusă.Am început să întreb și să caut și, în momentul în care începi să cauți (rezolvări, n.r.), bineînțeles că găsești”, a adăugat Andreea Raicu. (CITEȘTE ȘI: Andreea Raicu, vacanţă de vis, la peste 7.000 kilometri de România. “Zece zile de liniște” Ce destinație a ales ex-prezentatoarea TV)

