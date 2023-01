Andreea Raicu, drama care i-a marcat copilăria. Ce i-a adus multă suferință vedetei? „Eram dominată”

Andreea Raicu este acum o femeie împlinită și fericită. Vedeta a ajuns într-un punct în care este mulțumită de toate aspectele vieții sale și este cât se poate de bucuroasă. Însă, lucrurile nu au fost mereu așa roz. Andreea a purtat în spate mulți ani o dramă ce i-a influențat parcursul în viață. Acum a vorbit despre lucrul care i-a marcat copilăria.

Invitată în cadrul unui podcast, Andreea Raicu a dat drumul amintirilor și s-a lăsat purtată în perioada copilăriei. A mărturisit că deși acasă totul era bine și părinții aveau grijă să nu îi lipsească nimic, vedeta a mărturisit că un aspect i-a întunecat mult fericirea, atunci. Se pare că aceasta a suferit foarte mult pentru că mama sa nu a fost lângă ea. Din cauza job-ului, mama Andreei Raicu era mereu plecată, iar lipsa i s-a simțit din plin.

Vedeta a mărturisit că lipsa mamei a avut repercursiuni dure. Andreea Raicu s-a transformat într-o adolescentă nesigură, pe care oricine o putea domina sau controla. Nu credea în forțele proprii și avea nevoie constant de confirmări.

„Mi-a lipsit foarte mult mama pentru că era foarte mult timp plecată. Eram o adolescentă foarte nesigură pe ea. O adolescentă care nu se considera deloc frumoasă. Eram foarte timidă și aveam nevoie foarte mult de confirmările oamenilor din jur. Nu aveam curaj.

Eram foarte mult dominată, crescută cu acest sindrom al perfecționismului. Înfricoșată să nu greșească și dornică de foarte multă iubire. Ca și copil, păream un copil foarte vesel, un copil răsfățat și foarte, foarte iubit de toată lumea. Pentru că toată lumea și-a dorit ca eu să vin în familie”, a povestit Andreea Raicu, în cadrul podcast-ului realizat de Vlad Avarvari.

„Am devenit răzvrătită”

În perioada petrecută în casa părintească, Andreea Raicu a trecut de la o extremă la alta. Fata timidă a fost înlocuită de un băiețel energic și agitat, iar mai apoi o tânără răzvrătită și supărată pe tot ceea ce o înconjoară. Însă, în cele din urmă vedeta a reușit să își găsească echilibrul și nu s-a mai abătut de la calea ei.

„La un moment dat am devenit un copil foarte agitat pentru că mă comportam ca un băiețel. Mă suiam în toți copacii, săream toate gardurile, nu suportam să mă îmbrac în fuste, eram efectiv ca un băiețel. După aia, când am crescut, am devenit foarte răzvrătită pentru că mi se impuneau destul de multe limite acasă, în general în zona de educație. Și atunci am devenit foarte răzvrătită, dar am avut niște părinți care au știut cum să gestioneze foarte bine acest lucru”, a mai spus Andreea Raicu.

