Nimeni nu se aștepta la asta! Motivul pentru care Andreea Raicu a renunțat la televiziune

Andreea Raicu avea o viață la care mulți nici nu îndrăzneau să viseze. De-a lungul timpului, după ce a cunoscut faima, ea a prezentat mai multe emisiuni celebre. Însă, la un moment dat, nu a vrut să mai apară în lumina reflectoarelor. Vedeta a dezvăluit, acum, motivul pentru care a luat această decizie radicală.

Andreea Raicu a fost model, câștigând câteva concursuri importante, iar apoi s-a orientat către televiziune, loc unde s-a consacrat. Vedeta a prezentat emisiuni celebre de divertisment, precum ”Big Brother” și ”Megastar”. După ani buni în care s-a aflat în lumina reflectoarelor, Andreea Raicu a luat o decizie radicală.

Șatena s-a retras din televiziune deoarece nu se mai regăsea în acest domeniu și s-a dedicat unui domeniu complet diferit. Fosta prezentatoare TV poate fi găsită pe Youtube, are un magazin și o revistă online, dar și linii de haine care îi poartă numele. Iar, recent, și-a lansat și prima carte în care Andreea Raicu le ghidează pe femei în a-și rezolva problemele tenului și nu numai. (CITEȘTE ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU ȘI ANDREEA RAICU, ÎN „RĂZBOIUL” OPERAȚIILOR ESTETICE. CUM A REACȚIONAT BLONDA DUPĂ CE A FOST COMPARATĂ CU UN ROBOT)

”Mi-e dor de o televiziune în care pot să contribui. Acum cu pandemia nu am avut mai mult timp, din contră, pentru că având un business de care a trebuit să mă ocup, a trebuit să găsim alte moduri decât cele pe care noi le planificasem să putem să susținem businessul și să creștem și să ne meargă bine. Drept pentru care am muncit mai mult decât am muncit înainte de pandemie. Mi-a luat un an de zile să termin cartea”, a spus Andreea Raicu în cadrul unui interviu.

Andreea Raicu și-a găsit liniștea în India

Andreea Raicu a fost fascinată de experiența pe care a trăit-o în India. Vedeta a meditat, s-a regăsit pe sine însăși și totodată a realizat că aproape toată viața ei s-a conformat cerințelor societății. Totodată, a reușit să-și schimbe percepția și modul de a gândi.

Andreea Raicu a aflat cine este cu adevărat și a realizat ce anume o împiedica să își trăiască viața. (VEZI ȘI: CĂTĂLIN BOTEZATU A LUAT ATITUDINE ÎN SCANDALUL DINTRE BIANCA DRĂGUȘANU ȘI ANDREEA RAICU: ”BIANCA ESTE O FEMEIE CARE SE RESPECTĂ”. DESIGNERUL FACE DECLARAȚII INCREDIBILE)

”Cinci ore de meditație pe zi, liniște și mult somn m-au ajutat să îmi găsesc liniștea pe care o cam pierdusem în ultima vreme. În toată agitația, uitasem cât de binefăcătoare e tăcerea. De abia când am regăsit-o am înțeles că nu o mai aveam.

Tăcerea e ceva de care nu numai că am fugit toată viața, dar acum 7 ani, când am ales primul curs în care urma să nu vorbesc nimic, perspectiva mi se părea de-a dreptul înfricoșătoare. Cele cinci zile au fost un dar minunat, care m-au făcut să mă simt mult mai bine, mai liniștită, mai relaxată, mai empatică, mai răbdătoare, mai puțin grăbită, mai conectată cu mine și mai puțin interesată de Social Media”, a povestit Andreea Raicu, pe blogul ei, despre experiența din India.