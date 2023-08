Andreea Raicu, vacanță inedită în Grecia! Vedeta a făcut furori pe plajă: „Totul se schimbă”

Andreea Raicu se bucură din plin de sezonul estival. În această vară, vedeta a bifat mai multe vacanțe, iar cea mai recentă a fost în Grecia. Aceasta s-a relaxat pe plajele de pe insula Corfu și a împărtășit cu fanii din mediul online secretele unei vacanțe reușite.

Andreea Raicu iubește vacanțele, iar în această vară a reușit să viziteze mai multe destinații, toate în afara granițelor Românei. Așa că după ce s-a întors din escapada din Italia, vedeta a decis să că este momentul să viziteze și Grecia. S-a bucurat din plin de mare și de soare și a făcut ravagii la plajă.

Andreea Raicu, vacanță inedită

În cazul escapadei din Grecia, Andreea Raicu spune că s-a aflat într-o postură inedită. Spre deosebire de majoritatea vacanțelor în care, printre altele, mai și muncește, de această dată vedeta s-a deconectat de la tot. A decis că are nevoie să își încarce bateriile și nu i-a mai păsat de nimic.

Și-a dorit doar să se relaxeze, iar ocupațiile sale principale au fostă să stea la plajă, să doarmă, să citească, să mediteze și să mănânce. Iar dacă tot am ajuns la mâncare, vedeta a subliniat că dacă suntem în vacanță nu înseamnă că trebuie să exageram din acest punct de vedere.

Dovadă a faptului că șatena știe să se bucure de preparatele culinare preferat fără să își facă griji în privința siluetei stau și fotografiile în costum de baie pe care vedeta le-a distribuit în mediul online. La cei 46 de ani, Andreea Raicu a făcut furori pe plajă, iar privirile spectatorilor au căzut pe silueta vedetei, care este una de invidiat.

Kilogramele în plus pare că nu îi dau bătăi de cap nici în vacanță, iar internauții au vrut să afle care este secretul acesteia. De asemenea, fanii din mediul online au copleșit-o pe vedetă cu complimentele și aprecierile.

„Sunt vacanțe în care îmi place să stau, pur și simplu, fără să fac nimic, doar să mă odihnesc, să nu am niciun plan. Acesta este modul în care îmi încarc bateriile. Așa a fost și această perioadă. Am stat la plajă, am dormit, am citit, am făcut sport, am meditat și am mâncat sănătos și gustos.

Nu, ultima parte nu a fost o corvoadă, pentru ca de când am citit Revoluția Glucozei, mi-a devenit mai ușor să nu ciugulesc (ceea ce uneori mi se pare dificil). Cu o salată înainte de fiecare masă, totul se schimbă. Ar trebui să încerci.

Și, cel mai important, nu am lucrat DELOC! Aveam nevoie de asta. Sunt curioasă cât îți ia ție să te deconectezi și să stai pur și simplu fără să faci nimic”, a scris Andreea Raicu, în mediul online, în dreptul fotografiilor din vacanță.

