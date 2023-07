Scandal la Wizz Air! Andreea Raicu tună și fulgeră după ce și-a distrus vacanța și ziua de naștere: ”Este inadmisibil!”

În urmă cu două zile, Andreea Raicu le-a spus fanilor de pe rețelele de socializare ce probleme a întâmpinat cu compania aeriană Wizz Air. Fosta prezentatoare TV a avut parte de o situație complet neplăcută și, dat find faptul că a primit multe întrebări, a explicat vineri, în detaliu, ce s-a întâmplat, de fapt.

După ce și-a terminat vacanța din Italia, a venit și timpul în care jurnalista să se întoarcă în țară. Avea un bilet de avion de la Bergamo la București și se aștepta la în câteva ore, să se bucure de liniștea căminului. Problema a fost că zborul a fost amânat, apoi anulat.

Andreea Raicu, experiență neplăcută cu compania aeriană

Timp de câteva ore, a așteptat ca avionul în care se afla să decoleze. Nu a fost cu putință, după ore de amânări și s-a trezit în situația în care, la 4 dimineața, să-și găsească un loc în care să poată dormi.

„Hai să vă povestesc, mai în detaliu, aventura prin care am trecut acum două seri, când zborul meu Wizz Air de la Bergamo la București s-a transformat într-un adevărat scenariu absurd.

Seara a început relativ inofensiv. Ne-au anunțat că a întârziat zborul o oră, apoi încă o oră, apoi încă jumătate de oră. Într-un final, ne-au urcat în autobuzul care ne-a dus la avion. Am ajuns. Jumătate de oră ne-au lăsat să așteptăm în față, după care, fără nicio explicație, ne-au întors în aeroport, unde am așteptat o jumătate de oră, înghesuiți într-un hol îngust, fără aer.Ne-au trimis, din nou, în terminal. Am mai așteptat o jumătate de oră fără să știm nimic pentru ca, într-un final, să ni se spună să ne luăm bagajele și să ne înregistrăm la un ghișeu pentru indicații ulterioare.

La ghișeu nu am primit nicio soluție și cei mai mulți oameni s-au văzut nevoiți să se descurce singuri. Nu am avut unde să dormim, nu ni s-au găsit zboruri imediate, ci după 2-3 zile. Era ora 4 dimineața, tot în aeroport”, a spus Andreea Raicu pe Instagram

Ce a nemulțumit-o, de fapt, pe fosta prezentatoare TV

Dată fiind situația sa financiară, Andreea Raicu a admis faptul că nu a simțit neapărat financiar evenimentul, dar a empatizat cu ceilalți pasageri. Mulți dintre cei care trebuiau să plece cu avionul erau, deja, la cea de-a doua anulare a zborului. Se vedea că nu au mari posibilități să-și plătească o cazare neprevăzută, vreme de câteva zile.

„Eu nu mă pot plânge. Am resurse, am găsit variante. Doar că în avion erau mulți oameni în vârstă, oameni cu copii mici, oameni veniți în vacanțe în care și-au cheltuit toate resursele, oameni care veneau să-și vadă familia în România pentru doar câteva zile, oameni cărora deja le mai fusese anulat un zbor Wizz Air.

Felul cum a fost tratată și gestionată această situație este inadmisibil! Ai senzația că tu nu contezi deloc, pare că nimănui nu-i pasă. Lipsa de considerație față de oameni e ceea ce m-a frapat, nu anularea în sine a zborului. Wizz Air, această situație nu este de ieri, de azi. De aceea este nevoie să schimbați ceva”, a adăugat vedeta.

