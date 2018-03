Andreea Sasu și-a găsit alinarea după despărțirea de Philipp Plein. „Iubirea mea…”

Andreea Sasu şi designerul german Philipp Plein s-au despărţit anul trecut, după o relație cu năbădăi. Acum, bruneta s-a dedicat sută la sută carierei de model, iar creatorul de modă se iubește cu acum cu Morgan Osman.

Andrea Sasu s-a apropiat și mai mult de familie în ultima perioadă și caută să stea cât mai mult alături de cei dragi. Recent, pe contul personal de socializare, bruneta s-a fotografiat în timp ce ținea în brațe un puști.

Așa cum se poate observa din imagini, Andreea Sasu este topită după micuț. Acesta și-a serbat ziua de naștere, motiv pentru care fotomodelul a scris pe fiecare fotografie câte un mesaj emoționant. “Happy birthday, my love! (n.r. La mulți ani, iubirea mea!)” și “Happy birthday to you (n.r. La mulți ani!)” au fost cele două mesaje.

Andreea Sasu a pozat provocator

Recent, Andreea Sasu a pozat provocator pentru o revistă cunoscută de lifestyle. Vedeta s-a lăsat fotografiată goală, în pat și în cadă. Fanii ei au înnebunit când au văzut-o pe superba brunetă cum se bălăcește goală într-o cadă, acoperindu-și bustul generos cu mâinile. Într-o altă imagine, Andreea Sasu stă întinsă în pat, cu posteriorul dezgolit, spre deliciul admiratorilor ei. Corpul de zeiță și formele generoase ale frumoasei românce au fost admirate de zeci de mii de fani din lumea întreaga, care au sărit s-o complimenteze pe brunetă.

„Cele mai tari lucruri care ţi se întâmplă în viaţă sunt acelea despre care nu poţi spune nimănui”, a scris bruneta la una dintre pozele care au înnebunit Internetul.