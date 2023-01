Andreea Săvulescu este invitata lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”, care va fi difuzat sâmbătă, 14 ianuarie, de la ora 19:00. Psihoterapeutul și autorul a mai multor cărți de specialitate vorbește, în cadrul interviului, despre cele cinci afirmații care se regăsesc în cărțile sale și care ne pot îmbunătăți starea de spirit.

„Am dreptul să exist”, „Am dreptul să trăiesc în abundență”, „Am dreptul să fac ceea ce iubesc”, „Am dreptul să trăiesc în iubire” și „Am dreptul să-mi accesez puterea interioară”, sunt cele cinci afirmații pe care Andreea Săvulescu susține că trebuie să le repetăm pentru a ne schimba starea de spirit.

De altfel, în cadrul interviului, Andreea, psiholog clinician cu drept de liberă practică, psihoterapeut de formare cognitiv comportamentală, coach pentru femei și autor, a dezvăluit că lucrul cel mai întâlnit de ea în psihoterapie este acela că oamenii, la nivel inconștient, consideră că nu merită să existe sau să li se întâmple lucruri bune.

„Oamenii, la nivel inconștient, consideră că nu merită să existe”

Urmărește interviul integral cu Andreea Săvulescu, sâmbătă, 15 ianuarie, de la ora 19.00, doar pe canalul de YouTube Altceva cu Adrian Artene.

Adrian Artene: Există și niște pilule pe care ni le putem administra în situațiile în care ne simțim copleșiți. Și, găseam în cărțile tale cinci afirmații care ne pot schimba starea de spirit, spuneai, și ce ascund acestea, de fapt.

Andreea Săvulescu: Eu am pornit tot de la ce am sesizat cel mai adesea în psihoterapie, că oamenii, la nivel inconștient, consideră că nu merită să existe sau nu merită să li se întâmple lucruri bune, să fie iubiți, sau că nu sunt suficienți, că nu merită să fie acceptați și așa mai departe. Și atunci, ce putem face este să ne repetăm aceste afirmații, în oglindă, dimineața, și, sigur că la început poate părea fals, că în inconștientul nostru credem că nu este așa, dar important e să exersăm.

Adrian Artene: Și așa se consolidează puterea interioară?

Andreea Săvulescu: Da!

Adrian Artene: Eu am să le repet acum. Am dreptul să exist, am dreptul să trăiesc în abundență, am dreptul să fac ceea ce iubesc, am dreptul să trăiesc în iubire și am dreptul să-mi accesez puterea interioară!

