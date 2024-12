Andreea Străvoiu, fosta concurentă „Bravo, ai stil” și gazda „ROventura”, are o dorință specială de Crăciun: ”Îmi doresc sa imi întemeiez o familie”

Andreea Străvoiu și George Mihai, gazdele emisiunii ROventura, explorează România în fiecare sâmbătă, de la 14:45, aducând la lumină locuri magice și preparate inedite. De sărbători, Andreea ne-a mărturisit că își petrece timpul alături de familie, la casa de vacanță, unde tradițiile și cozonacii mamei sunt nelipsiți.

CANCAN: În fiecare săptămână ești pe drumuri, descoperind colțuri ascunse ale României. Cum alegi locurile unde te duci? Ai vreo destinație secretă care nu a ajuns încă pe radarul turismului de masă?

Andreea: Da, am câteva locuri pe care le consider adevărate comori ascunse și care încă sunt neexplorate. De exemplu, Jurilovca din Delta Dunării sau în Banat (Moldova Nouă, Eșelnița) sunt locuri superbe, unde natura este nealterată, tradițiile sunt păstrate, iar oamenii sunt primitori Alegerea locurilor de vizitat se face de cele mai multe ori pe baza recomandărilor celor care ne urmăresc emisiunea și care doresc să ne arate locurile în care trăiesc sau pe care pur si simplu le admira, le iubesc.

CANCAN: Călătoriile tale te-au dus în locuri fascinante. Care a fost cel mai bizar sau neașteptat moment pe care l-ai trăit în timp ce filmai pentru „ROventura”?

Andreea: Îmi amintesc ca filmam pe un aerodrom, când am zburat cu un avion ultraușor, iar deasupra mea, la o distanță foarte mică, zbura un motodeltaplan. Aceasta a fost o manevră riscanta, însă piloții au decis să facă spectacol. Știu ca erau profesioniști, dar mie mi-au dat emoții.

CANCAN: Știu că îți place mâncarea, iar „ROventura” a fost și o oportunitate de a explora gusturi diverse. Care a fost cel mai ciudat preparat pe care l-ai gustat, iar acum îți vine greu să îl recomanzi?

Andreea Stravoiu, despre sacrificiile meseriei

Andreea: Un preparat care mi-a părut interesant, dar si ciudat, a fost o ciorba din foi de ceapă verde cu brânză de vacă, pe care am gustat-o la Ponoarele, in Mehedinti. Poate ca unii o cunosc deja, iar alții vor fi surprinși, dar cred ca toata lumea trebuie sa o incerce! Merita!

CANCAN: Ce nu știu oamenii despre cât de mult muncă se află în spatele unei emisiuni care pare atât de ușor de urmărit?

Andreea: Probabil lumea nu stie ca filmam foarte mult. Uneori, începem de dimineață devreme și terminăm tarziu in noapte.

CANCAN: În timp ce oamenii ar putea vizita o zona într-un weekend și să se bucure de tot ce are de oferit, noi filmăm într-o singură zi pentru a surprinde cât mai mult din esența locului și pentru a fi cât mai productivi.

Andreea: Știm că uneori există momente neprevăzute în timpul filmărilor. Ai avut vreodată o situație în care lucrurile nu au mers conform planului?

CANCAN: De obicei, astfel de situații apar atunci când vine vorba de haine. Deși știu ce voi purta în ziua filmării, se întâmplă uneori ca planurile să se schimbe brusc. De exemplu, ne pregătim pentru o plimbare prin oraș, dar gazdele ne propun și o scurtă drumeție, iar ținuta mea nu mai este deloc potrivită. Partea bună este că niciodată nu am primit critici din partea celor care ne urmăresc.

”În acest moment simt că am tot ce mi-am dorit”

Andreea: Cum îți amintești de sărbătorile copilăriei? Care era cel mai frumos moment al Crăciunului pentru tine când erai mică?

La fel ca în copilărie și acum îmi petrec sărbătorile alături de întreaga familie: părinți, unchi, mătuși, nepoti, veri. Ne strângem toți la casa de vacanță și stăm acolo cateva zile. Pregătim bradul, mancarea, punem masa și respectăm toate tradițiile, de la tăierea porcului, până la primirea colindătorilor.

Dacă în copilărie eu si verii mei așteptam cadourile de la Moș Crăciun, acum sunt nepoții care îl aștepta cu entuziasm, iar noi intrăm în jocul lor. Nu pot să văd sărbătorile altfel.

CANCAN: Care este darul de Crăciun ideal pe care ți l-ai dori?

Andreea: În acest moment, simt că am tot ce mi-am dorit. Când vine vorba de cadouri de Crăciun, mă bucur de orice atenție, atâta timp cât este dăruită din suflet. Asta este ceea ce contează cel mai mult.

CANCAN: Care este felul tău preferat de mâncare de Crăciun? Ai vreo tradiție culinară pe care ai moștenit-o din familie

Andreea: Iubesc mâncarea românească, în special platourile tradiționale, dar de pe masa de Crăciun nu trebuie să lipsească cozonacii făcuți de mama.

Sunt cei mai buni pe care i-am mâncat vreodată. Momentan nu știu să fac cozonaci, dar dacă mă voi apuca ii voi face după rețeta mamei mele.

CANCAN: Cum vezi căsătoria în zilele noastre? Este ceva ce îți dorești sau preferi să păstrezi o relație mai informală?

Andreea: Pentru mine, căsătoria nu a fost și nu este o prioritate, dar, in ultima vreme, am inceput sa imi doresc sa imi întemeiez o familie bazata pe iubire și încredere. Cand voi gasi persoana potrivita, voi face acest pas cu siguranta. Vom vedea ce va aduce viitorul.

CANCAN: Călătoriile tale frecvente îți influențează relația în vreun fel?

Andreea: Călătoriile frecvente nu ar trebui să influențeaze relațiile, atâta timp cât am alături o persoană care mă înțelege și mă susține. Dacă o relație începe să îmi limiteze viziunea și dorințele, aceasta se încheie. Când găsești persoana potrivită, există întotdeauna o cale de mijloc și totul se poate rezolva. Prefer să fiu singură decât să îmi pierd timpul și să îmi distrug visele.

CANCAN: În cadrul competiției ”Bravo, ai stil!”, care dintre jurați ți s-a părut cel mai dur?

Andreea: Toți jurații au fost profesioniști și mi-au oferit feedback constructiv.

Pentru mine, “Bravo, ai stil!” a fost o experiență deschizătoare de drumuri. Acest proiect mi-a schimbat viata, am cunoscut oameni minunați și am avut parte de experiențe unice. Ma simt norocoasă ca am ajuns să fac parte din familia Kanal D.

