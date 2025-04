Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri tulburătoare din căsnicia cu Prigoană: ”Mă teroriza! Mi-aș fi dorit să scap”

Adriana Bahmuțeanu a făcut una dintre cele mai sincere confesiuni din ultima vreme, într-o apariție în cadrul emisiunii Dan Diaconescu Direct. Vedeta a vorbit fără ocolișuri despre relația tumultuoasă pe care a avut-o cu fostul ei soț, Silviu Prigoană, bărbatul cu care a împărțit nu doar o căsnicie marcată de conflicte, dar și doi copii.

Adriana Bahmuțeanu a rememorat momentele grele din timpul mariajului, dar și după divorț, dezvăluind cât de mult a fost afectată de lipsa unei rupturi clare între ei. A trăit, spune ea, cu sentimentul că nu a fost lăsată în pace, că a fost urmărită obsesiv, că viața ei a continuat să fie influențată, din umbră, de fostul soț. Mai mult, a mărturisit că și-ar fi dorit ca Prigoană să-și găsească o altă femeie de care să se îndrăgostească sincer, tocmai pentru ca ea să poată fi eliberată din acest cerc toxic.

Mai mult, Adriana Bahmuțeanu a povestit că Silviu Prigoană ar fi menționat-o cu doar câteva zile înainte de moarte, exprimând dorința de a relua comunicarea cu ea, tocmai pentru binele copiilor lor. Acel gest, însă, nu a mai avut loc.

În ciuda conflictelor dese și intense dintre ei, aceasta nu i-a dorit niciodată răul. După moartea lui Silviu Prigoană, vedeta a rămas cu regrete adânci și merge frecvent la cimitir, unde stă de vorbă cu el și îi spune ce n-a apucat să-i spună niciodată în viață.

„Adriana Bahmuțeanu: Păi eu am 2 copii cu el. Păi ce interes am eu să se ducă tatăl copiilor mei la pârnaie? N-am niciun interes. Eu am interesul să trăiască bine, să fie fericit, să-și găsească pe una, să mă lase pe mine în pace, să nu mă mai torpileze. Eu îmi doream să se îndrăgostească, să fie într-adevăr…

Dan Diaconescu: Pe bune? Dar cum adică? Nu înțeleg asta.

Adriana Bahmuțeanu: Pentru că dacă ar fi găsit o altă relație care să-i placă de adevăratelea, mă lăsa pe mine în pace. Înțelegi? Dar în ăștia 10 ani, pe mine m-a torpilat. Deci eu eram subiectul de conversație în casa lui.

Dan Diaconescu: Asta, fiindcă nu avea el pe alta.

Adriana Bahmuțeanu: Avea, dar avea de formă, la mișto. Ai înțeles? Sunt o grămadă de prieteni comuni care au fost la el în casa, pe la mese și care îmi povesteau, bă, stă cu aia la masă și vorbește de tine. Ai înțeles?

La un moment dat, uite, singura care a avut curajul să-i spună a fost Ana Maria Prodan. Bă, Silviu, le-am venit la tine, le-am un șpriț la o masă. Mai termină, nu mai vorbi atât de Adriana, e și femeia asta aici. Ce facem? Dar eu mi-aș fi dorit, frate, să îndrăgostească, să îndrăgostească, ca să scap. De unde? Nimic. Până când să moară, asta i-a zis avocatei, cu două zi, două, trei, înainte să moară. O să vorbesc cu nebuna aia că nu mai fac față cu copiii. Și îmi pare foarte rău că n-a vorbit, că dacă vorbea și ne vedeau copiii că stăm la o cafea, era perfect. Așa mi-a rămas pe suflet, mi-a rămas pe creier. Acum m-am dus zilele astea, am luat niște flori, trebuie să le duc la cimitir, că mereu mă duc la cimitir acolo, știi? Vorbesc cu el așa, știi? Stau acolo, da. Aprind o lumânare și-i spun ce nu i-am spus niciodată.”