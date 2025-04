Cum a răspuns Adriana Bahmuțeanu când a fost întrebată dacă s-a căsătorit cu Prigoană din interes: ”Ce faci cu un amărât?”

Adriana Bahmuțeanu a fost invitata celei mai recente ediții a emisiunii Dan Diaconescu Direct, unde a abordat, fără ocolișuri, subiectul controversat al relației sale cu regretatul Silviu Prigoană. De-a lungul anilor, vedeta a fost adesea acuzată că a fost într-o relație cu omul de afaceri din interes financiar, iar acum, în premieră, a răspuns sincer acestor critici. Iată ce a spus!

Fără să evite întrebările incomode, Adriana Bahmuțeanu a mărturisit că, într-adevăr, a existat un calcul rațional în alegerea partenerului de viață, dar a subliniat că acest lucru nu exclude iubirea sau respectul în cuplu. Vedeta a explicat că, din perspectiva unei femei care poate ajunge să stea la pat în timpul sarcinii sau să nu mai poată munci, sprijinul unui partener stabil și capabil este esențial.

În dialogul cu Dan Diaconescu, vedeta a respins ipocrizia socială și a susținut că multe femei, în realitate, caută parteneri care să le ofere stabilitate și siguranță, lucruri transmise chiar de mamele lor. Totuși, Adriana Bahmuțeanu a subliniat că banii nu pot înlocui iubirea autentică și înțelegerea într-un cuplu. Aceasta a vorbit despre importanța de a alege un partener complet: capabil, inteligent, stabil, dar și iubitor și implicat.

Adriana Bahmuțeanu: Mă întreabă lumea de ce ne-am căsătorit. Da mă, ne-am căsătorit. Că vai, că pe interes. Așa și? Era mai bine să fi luat vreun sărac, vreunul care dormea. Aveam și oferte, e adevărat. Și au fost unele mai bune decât Prigoană, din toate punctele de vedere. Dar orice femeie, și acum hai să nu mai vorbim ipocrit așa că vai că eu sunt mimoza care n-are niciun interes. Ba nu. Orice femeie are interesul să-și ia un bărbat puternic, care să aibă bani, să o susțină, să fie suficient de deștept încât să țină casa și să aibă grijă de ea. De ce? Pentru că o femeie rămâne gravidă. Poate să stea la pat, cum am stat eu. Poate să nu mai muncească, să nu mai poată munci. Trebuie după aia să stea cu copiii, să aibă grijă de copii. Păi ce faci cu un amărât lângă tine care doarme sub un pod și nu are de niciunele?

Eu vă întreb așa, sincer, sincer. Nu zic că sunt și unele care îl iau de la zero și de la lingură. Mama cu tata s-au luat de la lingură, nu au avut de niciunele, erau doi săraci, doi amărâți. Bravo lor că s-au luat și au făcut o casă, aia a fost. Dar eu vă întreb așa, dacă voi ați fi avut de ales între o persoană bogată, care are o televiziune, are firme, are simțul umorului, îți pune o lume la picioare și unul care zice, eu sunt șomer de lux, n-am job sau muncesc minim pe economie. Ai mă pe bune? Păi bune.

Dan Diaconescu: Da, dar acum iar se vor revolta foarte mulți că tu ești un model pentru societate și tu le spui tinerilor fete acum să-și ia bogătași.

Adriana Bahmuțeanu: Să se revolte cât vor ei. Păi da, fetele astea ce crezi că caută? Păi caută vreuna vreun amărât care doarme sub pot și n-are casă? Nu. Astea toate caută bogați. Fetele astea. Niciuna nu caută. Pe astea le învață mamele lor. Mamele lor sunt de vârstă cu mine și le învață ce să ia. Și le învață, du-te, caută-ți pe unul care să nu te chinuie foarte tare. Măcar să aibă și el un minim necesar, o casă și o mașină. Să nu o mai luați de la zero cum a luat-o generație a mea. Da, sau generația bunicilor.

Dan Diaconescu: Păi bun, dar tu spui să nu fie neapărat iubire, ci să fie o stare materială.

Adriana Bahmuțeanu: Nu, dacă nu te înțelegi și nu te iubești, n-are rost, pentru că n-ai cum să stai să joci teatrul la infinit. Da, măi, hai că ce mult te iubesc. Nu, dacă nu există iubirea aia profundă, care depășește până la urmă atracția fizică și depășește îndrăgosteala, n-are rost să te căsătorești. Dar dacă te căsătorești, te mai și uiți la persoana aia pentru că tu îl iei pe el ca un întreg, ca un diamant cu mai multe fațete. Băi, e un om capabil? Da. E un om care produce bani? Da. E un om care se descurcă în viață? Da. Ce anturaj are? Are un anturaj bun. Ce știe să facă? Păi știe să facă cutare și cutare. E violent? Nu. Îți ajută familia? Da. La revedere!