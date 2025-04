Adriana Bahmuțeanu lansează acuzații dure: ”Frații vitregi îi folosesc pe copiii mei” Honorius a vrut să-i ia banii lui Prigoană”

Adriana Bahmuțeanu a fost invitată în platoul emisiunii Dan Diaconescu Direct. Jurnalista lansează acuzații dure la adresa fraților vitregi ai celor doi copii pe care îi are cu regretatul Silviu Prigoană. Emisiunea integrală poate fi urmărită AICI.

Invitată în platoul emisiunii Dan Diaconescu Direct, Adriana Bahmuțeanu a vorbit fără ocolișuri despre lupta pe care o duce de peste 5 luni cu frații vitregi ai copiilor ei. Jurnalista susțin că băieții cei mari ai regretatului afacerist se folosesc de copiii ei pentru a pun mâna pe averea tatălui lor. În goana după bani, jurnalista aduce în discuție o nouă strategie la adresa mezinilor lui Prigoană.

Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri tulburătoare din căsnicia cu Prigoană: ”Mă teroriza! Mi-aș fi dorit să scap”

Adriana Bahmuțeanu: ”Frații vitregi ai copiilor mei îi folosesc pe aceștia ca pe niște obiecte”

”Frații vitregi ai copiilor mei îi folosesc pe aceștia ca pe obiecte. Nu îi iubesc, doar îi folosesc pentru un interes propriu, clar, material. Am dovezi. Dacă vrea să ne întrebe CNA, oricine, am aceste dovezi. Am inclusiv procese la tribunal în care au venit să ceară curatelă specială, să ceară ca un avocat numit din oficiu să se ocupe de conturile defunctului Prigoană.

Honorius Prigoană a încercat să intre să ia bani din conturile defunctului său tată. Maximus, băiatul meu cel mare, este convins, și am stenogramele din ședința de judecată, este convins că fratele vitreg Honorius îi va reprezenta interesele și că îl va ajuta toată viața, deși nu e așa. Și de asta spun, persoanele cu trăsături narcisiste de personalitate patologice nu se fac nici bine, fac numai rău în jurul lor și lasă pustiu în urmă. Iar eu vreau să-i feresc pe copiii mei de aceste traume foarte mari.”, a spus jurnalista.

Adriana Bahmuțeanu se luptă de 5 luni să își recupereze copiii din casa fraților lor vitregi. Deși a rămas singurul părinte în viață și are custodie totală, jurnalista nu a reușit nici până în ziua de azi să își ia cei doi băieți acasă. Băieții cei mici ai regretatului afacerist locuiesc și sunt în grija fraților lor, Maximus și Honorius Prigoană.

”Din păcate nu mă ajută statul român. Eu mă lup cu legea mână de 5 luni de zile, peste 5 luni să-mi recuperez copiii. Dar despre asta o să discutăm. O să avem timp după sărbători să intrăm în detalii. Ar trebui însă și aici vreau să trag un semnal de alarmă.

Ar trebui că autoritățile, parlamentul să facă niște lucruri. Pentru că acești oameni apropo de politică, ăștia când ajung la putere, tu ai observat un lucru de 30 de ani. Când ajung la putere. Băi, fratele, le fac ochii ca la păcănele, ca la jocuri mecanice după furat. Unde să pună și ei mâna să facă niște bani?”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

