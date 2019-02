Andreea Tonciu a revenit la TV: ” Acum mă lasă să apar la orice emisiune. O să redevin Andreea Tonciu pe micul ecran”

Andreea Tonciu a revenit la TV! Vedeta a mărturisit că anul 2019 o să fie anul în care ea va fi, din nou ea așa cum și-a obișnuit fanii, pe micul ecran.

„O cresc pe Rebeca. Nu are nimic de la mine. Să ştii că mă consider o fată foarte ok, sunt normală. Prin felul meu de a fi am câştigat publicul. Rebeca face 3 ani în iunie. Mă ajută foarte mult mama mea. (…) Crede-mă, sunt foarte fericită, sunt mult mai liniştită, dar îmi lipseşte nebunia pe care o făceam eu înainte. Să apar non-stop la televizor, cum apăream înainte. Chestia asta a fost cam urâtă, să nu mai fac ce făceam înainte, mi s-a pus un stop în care nu m-am regăsit.

A intervenit şi naşa, şi naşul, au fost discuţii. Acum mă lasă să apar la orice emisiune (n.r. soțul ei). (…) Nu am pierdut ceva, libertatea cu apariţiile mele TV, în rest de ieşit ies. Am refuzat foarte multe proiecte, foarte mari. Dani s-a obişnuit, trebuie să îi placă. Dacă ies acum ies doar cu soţul meu, doar în weekend când o las la mama mea. Ieşirile nu îmi lipsesc. (…) În faţa naşilor aproba, iar acasă schimba foaia. Este gelos, dar nu mai este cum era în trecut. El poate să facă ce vrea, nu sunt posesivă. 2019 o să fie anul meu, o să redevin Andreea Tonciu, pe micul ecran. Vreau să o înscriu la o grădiniţă, o ă caut o grădiniţă bună„, spus Andreea Tonciu la „Răi da buni”.

Andreea Tonciu este căsătorită de mai bine de doi ani cu Daniel Niculescu

Andreea Tonciu, pe numele din buletin Andreea Niculescu, şi-a găsit liniştea în braţele lui Daniel Niculescu, după ce s-a retras din lumea televiziunii. Pentru prima dată, cei doi au atras toate privirile la petrecerea de nuntă a Sânzianei Buruiană. În noiembrie 2015, Andreea a anunţat că este însărcinată şi că va aduce pe lume o fetiţă. (VEZI ȘI: ANDREEA TONCIU A SPUS ADEVĂRUL DESPRE CERTURILE CU SOȚUL EI! “I-A DAT UNA”. CUM SE COMPORTĂ FIICA LOR CÂND AUDE DISCUȚIILE APRINSE)

La începutul lunii februarie 2016, Tonciu şi Daniel au devenit soţ şi soţie. Naşii celor doi tineri au fost Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf. Pe 8 iunie 2016, Andreea a născut la o clinică privată din Bucureşti. Fetiţa a primit numele Rebecca Ana-Maria. Vedeta s-a cununat religios cu Daniel Niculescu pe 4 septembrie 2016, când a îmbrăcat o rochie de prinţesă.