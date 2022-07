Andreea Tonciu, acuzații grave la adresa lui CRBL. Ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor România: ”A vrut să dea în mine!”

Andreea Tonciu a participat la „Survivor România”, vedeta părăsind Republica Dominicană după numai câteva săptămâni. În timpul în care a fost în competiţie, Andreea a avut numeroase discuţii în contradictoriu cu CRBL, ba chiar ajungându-se şi la cuvinte extrem de dure şi la ameninţări.

Recent, Andreea Tonciu a participat în emisiunea online unde a făcut câteva desvăluiri şocante despre CRBL. Andreea îl acuză pe CRBL și că a jignit-o în jungla din Dominicană, drept urmare îl consideră ”foarte agresiv și foarte rău”. Mai mult, vedeta TV este de părere că fostul membru al trupei Simplu nu este un artist.

”Foarte agresiv și foarte rău. Foarte dur. Până la urmă cine este CRBL? Unul care se joacă cu niște lemne. Eu îți pun ție o întrebare acum. Din punctul tău de vedere CRBL este artist? Eu nu-l consider artist! El se crede superior în fața tuturor. M-a jignit foarte urât și, crede-mă, chiar a vrut să dea în mine”, a spus aceasta.

Pentru aceeași sursă, fosta asistentă TV a mai precizat că CRBL se comportă ”foarte urât” cu femeile și că nu-l agreează din cauza acestui lucru. Întrebată despre motivul care a declanșat conflictul dintre ea și artist, Andreea Tonciu nu s-a sfiit să spună în continuare lucrurilor pe nume.

”Dar știi ce mă bucur? Că cel mai mare hate din viața lui și l-a luat cu Tonciu. El ce se aștepta, stai că acum o agit pe asta și stai să vezi ce începe să facă nebuna asta. Am fost foarte chill, foarte calmă, fă-ți talentul, ca să vadă țara ce fel de om ești!”, a mai spus Andreea Tonciu.

Nu este prima dată când Andreea Tonciu face afirmații dure la adresa lui CRBL

Dacă înainte de a participa la Survivor, Andreea Tonciu s-a bucurat când a aflat că participă cu CRBL în acest format de televiziune, după ce a părăsit Republica Dominicană vedeta și-a schimbat radical părerea despre artist.

„CRBL nu este prietenul meu, prietenie este un cuvânt foarte mare, CRBL pentru mine nu semnifică absolut nimic, nu îl pot numi bărbat, în primul rând, pentru că nu este. A dat dovadă de mahalagism ieftin, cum el l-a numit. Din câte observați, dragii mei telespectatori, eu la această emisiune am fost foarte tăcută, am fost foarte la locul meu pentru că știu că unii dintre colegii mei au vrut să mă dea afară din această emisiune și știu că le-am făcut pe plac, dar am cedat, recunosc că am cedat”, a spus ea la TV, în urmă cu câteva luni.

