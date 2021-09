Andreea Tonciu, atacată în public: ”Va răspunde penal pentru tot ce a făcut”

Andreea Tonciu a avut parte de un incident șocant chiar atunci când aștepta să își ia cafeaua de la un fast-food din Capitală. Aceasta a fost agasată de doi tineri, iar bruneta este decisă să meargă să facă plângere la poliție.

Andreea Tonciu a trecut printr-un moment neplăcut când se afla la coadă, la drive-through, la un fast-food din Capitală. În timp ce își aștepta cafeaua, bruneta a fost abordată de doi tineri care i-au cerut să facă împreună un filmuleț pentru platforma TikTok. Aceasta i-a refuzat, prima oară, însă cei doi tineri nu s-a lăsat mai prejos și au urmărit-o, din nou, pe aceasta, cu scopul de a se filma împreună.

„M-am oprit să-mi iau o cafea și doi indivizi m-au urmărit. Cred că mi-au recunoscut mașina sau pe mine și au venit la mine la geam să-mi ceară să fac un TikTok cu ei. Eu i-am refuzat categoric pentru că nu-i cunosc și mai ales acum în pandemie”, le-a povestit Andreea Tonciu urmăritorilor ei de pe Instagram.

Andreea Tonciu a fost agasată în public: ”În ce țară trăim, dacă am ajuns să fim atacați pe stradă…”

Apoi, cei doi tineri au insistat să se filmeze împreună, Andreea Tonciu refuzând și de data aceasta. Atunci, unul dintre tineri a deschis o sticlă cu suc și a vărsat-o atât pe mașină, cât și pe ea.

„Acești doi băieți tot veneau după mine, mă urmăreau continuu. M-am oprit, mi-am dat comandă de cafea, am plătit la celălalt ghișeu cafeaua, ei tot veneau după mine și îmi cereau TikTok. Vorbeau și foarte urât. Am fost să-mi ridic cafeaua, am deschis geamul la mașină și unul dintre băieți a venit iar la geamul meu și tot îmi repeta că el vrea TikTok cu mine. L-am refuzat foarte frumos și l-a un moment dat, avea o sticlă de suc în mână, a deschis sticla și a aruncat pe mine, pe mașină”, a mai spus Andreea Tonciu pe instastory.

Andreea Tonciu este pregătită să depună plângere la poliție în acest sens.

„În ce lume trăim?! În ce țară trăim, dacă am ajuns să fim atacați pe stradă că nu se poate face un TikTok. (…) Băiatul va răspunde penal pentru tot ce a făcut, credeți-mă!”, a conchis bruneta.

Sursă foto: Instagram Andreea Tonciu / arhivă Cancan