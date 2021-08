Andreea Tonciu a izbucnit în plâns la ”Splash! Vedete la apă”, înainte să sară în piscină. Mesajul emoționant pe care i l-a transmis familia

Seara trecută, telespectatorii au putut să o urmărească pe Andreea Tonciu în cadrul emisiunii ”Splash! Vedete la apă”. Bruneta a executat o săritură de la cinci metri. Însă, înainte de a sărit în bazinul olimpic, aceasta a primit un mesaj din partea familiei care a făcut-o să izbucnească în lacrimi.

Pentru o perioadă îndelungată, Andreea Tonciu a ”dispărut” de pe micile ecrane. Aceasta și-a dedicat timpul exclusiv fiicei sale, Rebecca. Seara trecută, însă, bruneta a putut fi urmărită în cadrul emisiunii ”Splash! Vedete la apă”, în timp ce executa o săritură, în bazinul olimpic, de la cinci metri. Înainte de a sări în bazin, aceasta a primit mesaje emoționante din partea familiei: fiica ei, Rebecca, și mama au fost prezente în sală, pentru a o încuraja, fapt ce a reprezentat o surpriză mare pentru Andreea Tonciu, iar atunci a izbucnit în plâns.

Îmbrăcată într-un costum de baie negru, dintr-o piesă, Andreea Tonciu a urcat încrezătoare până la cinci metri, pentru a efectua săritura în bazinul olimpic. Însă, înainte să execute săritura, aceasta s-a emoționat foarte tare când și-a văzut fiica în public, lângă mamă. Micuța i-a transmis un mesaj emoționant: ”Baftă, mami! Te iubesc cel mai mult”.

De asemenea, și mama acesteia a emoționat-o destul de tare pe brunetă: ”Din câte văd, Andreea e din ce în ce mai puternică și, cu siguranță, o să ne arate că este și mai puternică ca în alte dăți. Andreea, mami te susține să sari și mai de sus, dacă se poate”.

”Îmi plăceau sporturile extreme, dar de când am devenit mămică m-am schimbat cam total. M-am cumințit, nu mai sunt nebunatică, am rămas puțin, dar am făcut un copil, m-am măritat. Sunt femeie de casă acum, nu mai umblu cu anturajul cu care umblam, gata”, a spus Andreea Tonciu, după ce a urcat pe platforma de la cinci metri.

Ce spunea mama Andreei Tonciu despre copilăria brunetei?

Mama Andreei Tonciu a făcut o serie de dezvăluiri despre relația pe care bruneta o are cu familia. Cea care i-a dat viață a mărturisit faptul că atunci când era mică, Andreea Tonciu era mai ”rebelă”, dorind să facă mereu ceea ce își dorește. Mai mult decât atât, mama Andreei Tonciu se bucură foarte mult că are un ginere frumos și bun pentru fiica ei.

”Viața de bunică este foarte frumoasă, mai ales că acum Rebeca este mai mare, suntem foarte relaxate. Andreea când era mică era un copil mai rebel, tot timpul lângă mami și să facă ce vrea ea, cum face și acum. Avem o relație fiică-mamă foarte ok, suntem cele mai bune prietene. De mică îmi spunea tot și când ieșea cu băeiții îmi spunea tot ce făcea. Andreea nu mi-a adus foarte mulți băieți la ușă, unii mi-au plăcut, alții nu. Din șapte câți mi-a adus acasă, doi mi-au plăcut, în rest nu au fost ce trebuia. Acum mi-a adus un ginere foarte frumos, neașteptat, ea întotdeauna a fugit de băieții frumoși și acum i-a dat Dumnezeu un băiat superb. Mă bucur că nu a schimba-o televiziunea și că este un om normal. Sinceră să fiu nu aș schimba nimic la ea, dar mă deranjează tonul ei. Nu ai ce-i face, seamănă cu tatăl ei, e produsul nostru”, a spus mama Andreei Tonciu la Antena Stars.

