Andreea Tonciu, clipe de coșmar! A ajuns cu fetița ei la spital

Andreea Tonciu a trecut prin clipe pe care nicio mamă din întreaga lume nu și le dorește să le experimenteze. Fosta asistentă TV a mers de urgență cu fiica ei la spital. Mai mult bruneta a făcut publică o înregistrare în care micuța Rebecca îi spune de ce nu se simte bine.

Fetița Andreei Tonciu și a soțului ei, Daniel Niculescu, a contractat un virus gripal, care a făcut-o să ajungă astăzi la spital. Mama micuței a fost cea care a condus până la unitatea spitalicească, unde a știut că Rebecca va primi îngrijirile medicale de care are nevoie. Fosta asistentă TV a împărtășit cu fanii ei acest moment dificil din viața oricărei mame și a urcat pe Instagram Stories o filmare pe care a făcut-o în spitalul din București unde și-a dus fiica. Imediat ce dai play la imagini, auzi cum vedeta o întreabă pe micuță: “Unde suntem Reby noi aici? La spital. De ce eşti bolnavă?”. La această ultimă întrebare, Rebecca își duce una dintre mâini spre nas.

De când a devenit mămică, Andreea Tonciu și-a schimbat complet stilul de viață. Ea este nedespărțită de fiica ei, Rebecca. “Acum sunt mamă și nu mai pot să fac lucruile pe care le făceam înainte. Fetița este foarte răsfățată, eu îi fac toate poftele. Deocamdată nu sunt pregătită să mai fac un copil, dar cine știe, pentru un an, 2, 3, 5, cine știe, poate mă răzgândesc. Pentru mine, copilul este o responsabilitate foarte mare. La mine a venit totul de la sine, nu am programat nimic, nu am avut nicio bonă, doar eu cu mama”, a declarat vedeta în cadrul unui interviu oferit de curând.

Andreea Tonciu este căsătorită cu Daniel Niculescu

Andreea Tonciu, pe numele din buletin Andreea Niculescu, şi-a găsit liniştea în braţele lui Daniel Niculescu, după ce s-a retras din lumea televiziunii. Pentru prima dată, cei doi au atras toate privirile la petrecerea de nuntă a Sânzianei Buruiană. În noiembrie 2015, Andreea a anunţat că este însărcinată şi că va aduce pe lume o fetiţă. La începutul lunii februarie 2016, Andreea şi Daniel au devenit soţ şi soţie. Naşii celor doi tineri au fost Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf. Pe 8 iunie 2016, Andreea a născut la o clinică privată din Bucureşti. Fetiţa a primit numele Rebecca Ana-Maria. Vedeta s-a cununat religios cu Daniel Niculescu pe 4 septembrie 2016, când a îmbrăcat o rochie de prinţesă.