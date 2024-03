Andreea Tonciu, derapaj la adresa femeilor! După ce chiar ea a abuzat de FaceApp, le-a luat la „ochi”: „Nu vă mai chinuiţi”

Cu toții știm că Andreea Tonciu este vedeta care spune lucrurilor pe nume. De data aceasta, bruneta a transmis un mesaj controversat la adresa femeilor, riscând să facă scântei pe rețelele de socializare.

Andreea Tonciu nu ezită să spună ce gândește sau dacă este deranjată de ceva sau cineva. Acest lucru s-a întâmplat și acum când vedea a ieșit pe social media și a transmis un mesaj dur, care a fost imediat observat de fanii brunetei.

Andreea Tonciu își dorește întodeauna să iasă în evidență și să arate cât mai bine, mai ales în social media. Chiar dacă a început să critice femeile care folosesc aplicații de editare, pentru vedetă Photoshopul este unul dintre cei mai buni prieteni care și-a făcut datoria cu pozele acesteia. Fanii au reacționat prompt când au văzut pozele editate de brunetă și au criticat-pentru fake-uri.

Multe femei au fost subiectul principal în mesajul transmis de brunetă pe rețelele de socializare. Andreea s-a axat de data aceasta pe doamnele și domnișoarele ce folosesc aplicații de editare a feței sau a corpului și care folosesc foarte mult machiaj pentru a arăta diferit, mai frumoase.

Vedeta TV a spus lucrurilor pe nume fără să se gândească că poate crea un scandal pe internet. Andreea Tonciu a transmis că ea poate să le dea tuturor femeilor „clasă din orice poziție” și că nu este nevoie să se străduiască pentru a ieși în evidență.

Pentru o perioadă foarte mare de timp, Andreea Tonciu nu a mai apărut în lumina reflectoarelor. Acest lucru îi este datorat soțului acesteia, Daniel Niculescu, care i-a interzis brunetei să mai apară la televizor.

Eu, de când m-am măritat, am avut cam interzis să mai vorbesc cu trecutul meu. Mi-a dat interdicție soțul meu și să apar la televizor! Eu 4 ani nu am apărut la televizor, am fost în depresie, eu nu am apărut nicăieri, am stat și mi-am crescut copilul. Eu nu am vorbit cu absolut nimeni 4 ani. Eu ajunsesem să fiu în depresie, a spus Andreea Tonciu în podcastul lui Jorge.