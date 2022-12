Andreea Tonciu, gest emoţionant pentru o familie nevoiaşă chiar în Ajun de Crăciun: „Nu au ce pune pe masă de Crăciun…”

Andreea Tonciu a făcut un gest emoţionant pentru o familie nevoiaşă înainte de Crăciun. O femeie, împreună cu cei trei copii au mare nevoie de ajutor, iar bruneta s-a oferit să le facă anul acesta sărbătorile mai frumoase.

Andreea Tonciu este foarte activă în mediul online şi obişnuieşte să îşi ţină fanii la curent cu aproape tot ce face. Recent, bruneta le-a povestit urmăritorilor săi faptul că a fost emoţionantă de povestea unei familii nevoiaşe din Frumuşani. O femeie îşi creşte singură cei trei copii, iar pe lângă lipsurile cu care se confruntă, se pare că unul dintre micuți are grave probleme de sănătate.

Atunci când a luat legătura cu familia, Andreea Tonciu a fost rugată să nu le cumpere micuţilor jucării, ci mai de grabă alimente pentru că nu au ce să pună pe masa de Crăciun.

Andreea Tonciu, emoţionantă de povestea familiei din Frumuşani

„Mergem la o familie cu trei copii, în Frumușani. Am vrut să le iau cadouri copiilor și au spus nu. Au spus că ei preferă mâncarea, pentru că nu au ce pune pe masă de Crăciun și m-am emoționat tare mult când aud așa ceva”, a spus Andreea Tonciu, pe Instagram.

Bruneta a mai postat pe reţelele de socializare un filmuleţ din casa familiei, acolo unde toţi membrii o aşteptau cu nerăbdare.

„Am ajuns în Frumușani, la familia Melinte. Am cumpărat tot ce aveau nevoie. Am vorbit cu doamna Melinte la telefon și mi-a spus că are nevoie doar de mâncare, pentru că nu au ce să pună pe masă”, a mai spus Andreea Tonciu, pe rețelele de socializare.