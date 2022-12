Andreea Tonciu și Victoraș Micula, puși pe fapte mari în prag de sărbători. Ce au făcut cei doi pentru copiii din orfelinate

Andreea Tonciu și Victoraș Micula au făcut un gest caritabil pentru câțiva copii dintr-un orfelinat. Se pare că unele vedete nu țin cu dinții de averea lor, ci uneori se mai gândesc și la ceilalți. Crăciunul a fost întotdeauna un bun prilej pentru a ne gândi să dăm din puținul nostru și celor care au nevoie, așa că cei doi s-au numărat printre vedetele care au făcut fapte bune în pragul sărbătorilor.

Andreea Tonciu și Victoraș Micula au mers împreună la unul dintre orfelinatele din București, unde au găsit copii amărâți care nu au parte de jucării, dulciuri sau hăinuțe de Crăciun. În timp ce alții se bucură de cadouri scumpe și jucării de ultimă generație, cei din casele de copii așteaptă cu sufletul la gură măcar o portocală. Ei bine, vedetele noastre s-au gândit să facă o faptă bună și să le aducă bucurie în suflet, în prag de Sărbători.

CITEȘTE ȘI: BASSAM DABBAS O PUNE LA PUNCT PE ANDREEA TONCIU, DUPĂ CE ACEASTA I-A CERUT SĂ… „MĂ CĂPIAZĂ! NU MI SE PARE OK SĂ VINĂ CINEVA SĂ CEARĂ”

Andreea Tonciu și Victoraș Micula au cumpărat alimente pentru copiii dintr-un centru de plasament

Bruneta și moștenitorul „Frutti Fresh” au cumpărat o mulțime de dulciuri și alimente și au dat fuga într-o casă de copii din Domnești. Vizibil bucuroși de ceea ce au primit, copiii le-au mulțumit celor doi și au profitat de cadouri. Imaginile au fost surprinse chiar de Andreea Tonciu care s-a gândit să împărtășească acest lucru cu fanii, urcând un clip video pe TikTok. Aceasta a menționat că gestul ei caritabil a fost făcut alături de Victoraș Micula pentru un centru de plasament din cartierul Domnești, din Capitală.

„Gata dragilor, și am ajuns prima dată la casa „Fundația Lidia” din Domnești, aici am copiii care uitați, împreună cu Victor Micula și cu mine, am făcut acești copii mai fericiți! Mergem la următorul caz, așa că….Vă mulțumim mult, mulțumim Victoraș Micula!”, a spus Andreea Tonciu în clipul video publicat pe contul ei de TikTok.

VEZI ȘI: ANDREEA TONCIU SE CONFRUNTĂ CU PROBLEME DE SĂNĂTATE! CE A PĂȚIT BRUNETA: „SPER SĂ FIE TOTUL BINE, IAR EU CONSIDER CĂ SUNT O FEMEIE PUTERNICĂ”

Se pare că cei doi nu se opresc aici. Andreea Tonciu și Victoraș Micula vor mai vizita centre de plasament pentru a le aduce o bucurie de sărbători, copiilor nevoiași.