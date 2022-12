Andreea Tonciu a apelat la Bassam Dabbas pentru a-i da ținutele lui. Bruneta s-a lovit de refuzurile hairstylist-ului, iar lui nu-i pasă dacă fosta asistentă TV se supără. A recunoscut-o chiar el, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO. Mai mult, Bassam are de gând să deschidă un muzeu în care să-și expună piesele vestimentare, iar intrarea va costa 5 lei.

Bassam Dabbas este cunoscut atât pentru faptul că vedetele autohtone îi calcă pragul salonului pentru coafuri extravagante, dar și pentru stilul vestimentar aparte. În acest sens, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, hairstylist-ul vedetelor susține că sunt persoane care-i cer haine.

Printre ele se numără și Andreea Tonciu care, spune Bassam, îl ”terorizează”. Hairstylist-ul a refuzat-o de fiecare dată și susține că nu îl interesează dacă bruneta se supără. Mai mult, fosta asistentă TV i-a cerut ajutorul inclusiv în perioada în care era participantă în emisiunea „Bravo, ai stil!”.

Printre altele, în cadrul aceluiași interviu, Bassam Dabbas a abordat și subiectul operației de liposucție care, spune el, l-a speriat.

(NU RATA: Bassam: “Într-o zi foarte bună, câștig între 5.000 € și…” Hairstylist-ul vedetelor dezvăluie cât câștigă după ce le aranjează pe Drăgușanu, Tonciu și Chivu)

„O să fac un muzeu cu hainele mele și fac intrarea 5 lei„

CANCAN.RO: Sunt persoane care vor și ele ce ai tu? Și vin la tine și-ți și cer (nr. ținute)?

Bassam Dabbas: Într-adevăr, sunt oameni care zic „Dacă rămân mici îmi dai?”. Nu, m-am operat, am slăbit și nu o să rămână mici. Sau oameni care zic „Pot să le închiriez?”. Nu. Pentru că mi se pare că astea sunt o bucată din mine, sunt unice. Deci, crede-mă că nu le are nimeni. Adică sunt anumite chestii pe care le cumperi de la anumite branduri, dar astea sunt făcute pentru mine și nu mă lasă inima să dau la altcineva.

Oricum s-au marcat că astea sunt ale lui Bassam și dacă le văd pe altcineva zici că e gard. Și nu dau. Adică sunt anumite chestii pe care le dau la anumiți colegi, prieteni, dar sunt anumite, pe care nu. Eu m-am gândit. La un moment dat o să fac un muzeu cu hainele mele și fac intrarea 5 lei.

CANCAN.RO: Aceste persoane care-ți cer haine sunt persoane publice?

Bassam Dabbas: Pot să-ți zic și numele. Andreea Tonciu mă căpiază. Ea când a fost la emisiune, la modă și astea… (nr. Bravo, ai stil!) deci m-a terorizat, voia să se îmbrace de la mine sau voia să o ajut cu ținutele. Toată lumea are impresia că eu am stilist sau că mă îmbracă cineva. Nu. Mă îmbrac eu singur, iar multă lume îmi cere să-i îmbrac eu, dar nu am timp. Eu știu să mă îmbrac doar pe mine, nu pe multă lume.

CANCAN.RO: Și ea (nr. Andreea Tonciu) nu se supără că nu-i dai nimic?

Bassam Dabbas: Nu se supără, pentru că cine se supără nu-mi pasă. Păi cum aș veni eu să-ți spun ție „Mă lași să dorm la tine în dormitor cu persoana pe care o ai tu lângă tine?”. Nu e OK. Astea sunt niște lucruri personale, ale mele, și nu mi se pare OK să vină cineva să le ceară. Nici nu ai drepturi să te superi.

(VEZI ȘI: Scandal uriaş între Oana Roman şi Bassam Dabbas! De la ce a pornit totul: „Mai ţii minte când te rugai de mine să te fac la păr?”)

„Îmi era foarte frică pentru că aveam multe evenimente și nu puteam să merg cocoșat”

CANCAN.RO: Unde pleci de Crăciun și de Revelion?

Bassam Dabbas: Nu plec nicăieri. De Crăciun și de Revelion nu fac nimic. De Crăciun stau acasă și pe 25 lucrez, am cliente.

CANCAN.RO: Zi-mi de operație, că te-ai și operat recent.

Bassam Dabbas: Acum sunt foarte bine. Îmi era foarte frică pentru că aveam multe evenimente și nu puteam să mă duc la ele pentru că nu puteam să merg cocoșat. Pe mine m-a speriat operația pentru că n-am avut anestezie niciodată, n-am stat în spital niciodată.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.