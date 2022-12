Andreea Tonciu se confruntă cu probleme de sănătate! Ce a pățit bruneta: „Sper să fie totul bine, iar eu consider că sunt o femeie puternică”

Andreea Tonciu (36 de ani) a făcut o serie de mărturisiri, în cadrul unui interviu televizat. Bruneta nu s-a ascuns și a spus că se confruntă cu anumite probleme de sănătate. Iată despre ce este vorba și ce decizie a luat!

Andreea Tonciu se confruntă cu anumite probleme de sănătate, motiv pentru care a decis să meargă la doctor. Bruneta în vârstă de 36 de ani susține că trebuie să ajungă până medic, pentru a trata o problemă pe care a căpătat-o în urma participării într-un show televizat, în urmă cu un an.

„Mâine am programare la doctor și sper să fie bine. Sunt probleme feminine, da! Doamne ajută să fie bine, mie îmi e tare frică de spital și de doctor, deci sunt atât de panicată și de fricoasă. Am de un an problemele astea, de când am participat la un reality show”, a precizat Andreea Tonciu.

Andreea Tonciu: ”Consider că sunt o femeie puternică”

Are un soț extrem de grijuliu care îi este aproape în fiecare moment și i-a recomandat să ia pastile. Însă, bruneta preferă să facă o injecție sau o perfuzie, în loc să înghită medicamente. Andreea Tonciu se consideră o femeie puternică și, mai mult decât atât, mărturisește că trebuie să poarte o atenție deosebită sănătății sale.

„Soțul meu e grijuliu, spune să iau pastile, că mi-a umplut casa de pastile, la mine e farmacie, dar eu nu prea pot să iau pastile, prefer injecția sau perfuzia. Acum sunt sub tratament până ajung să fac analizele. Să vedem ce va fi, dar sper să fie totul bine, iar eu consider că sunt o femeie puternică. Sunt foarte atentă la sănătate, pentru că anii trec, înaintez în vârstă și trebuie să fiu foarte atentă de acum încolo”, a mai spus Andreea Tonciu la Antena Stars.

Sursă foto: Instagram