Andreea Tonciu imploră ajutorul oamenilor pentru a-l salva: ”Are o tumoare la ficat avansată...”

Andreea Tonciu trece prin clipe de coșmar de două săptămâni. Unchiul vedetei este internat în spital, în stare gravă și are nevoie disperată de sânge pentru a scăpa cu viață.

Andreea Tonciu este nevoită să treacă prin cea mai neagră perioadă din viața ei. Bruneta cere ajutorul oamenilor pentru a-l salva pe unchiul ei. Bărbatul se află internat în spital, în stare gravă. În urma investigațiilor, fratele mamei ei se luptă cu o tumoare la ficat și trebuie operat de urgență.

Unchiul Andreei Tonciu are nevoie de sânge pentru a putea fi operat

”Unchiul meu este internat de două săptămâni la spital și are nevoie de sânge. Noi, bineînțeles, familia și apropiații am donat, însă tot mai trebuie sânge ca să se facă această operație[…] Are o tumoare la ficat foarte avansată[…] Am donat 10 persoane, dar tot mai este nevoie”, a declarat vedeta, în exclusivitate, la Antena Stars

Viața fratelui mamei Andreei Tonciu este în pericol dacă nu se va găsi sânge pentru efectuarea operație. Vedeta a ajuns în punctul disperării și a apelat la oameni pentru a-l salva. Unchiul brunetei se confruntă cu o tumoare avansată la ficat. În tinerețe, bărbatul a lucrat într-un mediu toxic.

