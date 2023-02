Andreea Tonciu, noi detalii despre starea sa de sănătate! Vedeta este în continuare pe perfuzii: „Mă chinui de șapte zile” 

De mai bine de o săptămână, Andreea Tonciu se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Bruneta a ajuns în repetate rânduri pe mâinile medicilor, iar acum este cu perfuzii. Pentru că fanii s-au îngrijorat, Andreea Tonciu le-a oferit tuturor câteva explicații. Cum se simte bruneta?

În urmă cu o zi, Andreea Tonciu și-a îngrijorat fanii din mediul online. Aceasta a postat o fotografie în care apare cu perfuzia în mână și cu medicul lângă ea. Fanii brunetei știau că este chinuită de o răceală destul de rea, însă nu se așteptau ca lucrurile să fie atât de grave. Cu toții au vrut să afle ce a pățit, de fapt.

Astăzi, Andreea Tonciu și-a liniștit urmăritorii și le-a spus că încă nu a reușit să scape de gripă. Se pare că situația nu este prea roz, iar bruneta a chemat de mai multe ori salvarea.

„Astăzi mă simt puțin mai bine, dar tot pe perfuzii sunt. Mă chinui de șapte zile cu gripa asta. Sper să scap cât mai repede. Vă pup!”, a spus Andreea Tonciu.

Andreea Tonciu le-a mărturisit internauților că ultima săptămână a fost extrem de grea pentru ea. S-a confruntat cu o viroză puternică și zile întregi nu a putut să se ridice din pat.

„Știu că îmi duceți lipsa. Vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele frumoase pe care mi l-ați dat, dar să știți că am o viroză foarte, foarte puternică. Astăzi am chemat Salvarea, sunt pe tratament, mi-a făcut și două injecții. Sper să îmi revin. Dacă nu, mâine chem să îmi facă perfuzii.

Credeți-mă că m-a durut gâtul ieri de n-am putut să vorbesc. Așa durere de gât n-am avut în viața vieții mele și dureri de ochi, și de cap, deci, nu mai puteam să îmi înghit nici saliva.”, declara Andreea Tonciu.

Andreea Tonciu, probleme de sănătate

Ultima perioadă nu a fost una tocmai bună pentru Andreea Tonciu. În urmă cu doar câteva luni, bruneta făcea turul clinicilor medicale în încercarea de a rezolva o problemă de sănătate pe care a dobândit-o după participarea la „Survivor România”.

„Mâine am programare la doctor și sper să fie bine. Sunt probleme feminine, da! Doamne ajută să fie bine, mie îmi e tare frică de spital și de doctor, deci sunt atât de panicată și de fricoasă. Am de un an problemele astea, de când am participat la un reality show.

Soțul meu e grijuliu, spune să iau pastile, că mi-a umplut casa de pastile, la mine e farmacie, dar eu nu prea pot să iau pastile, prefer injecția sau perfuzia. Acum sunt sub tratament până ajung să fac analizele. Să vedem ce va fi, dar sper să fie totul bine, iar eu consider că sunt o femeie puternică. Sunt foarte atentă la sănătate, pentru că anii trec, înaintez în vârstă și trebuie să fiu foarte atentă de acum încolo”, declara Andreea Tonciu.

