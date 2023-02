Andreea Tonciu se confruntă cu probleme de sănătate. Cum s-a fotografiat bruneta: „Nu sunt bine”

Andreea Tonciu (36 de ani) a postat, recent, pe rețelele de socializare imagini care i-au îngrijorat pe urmăritorii săi. Bruneta s-ar confrunta cu anumite probleme de sănătate! Iată detaliile mai jos, în articol.

Încă de seara trecută, Andreea Tonciu a postat pe rețelele de socializare imagini cu ea în timp ce stă în pat. Bruneta în vârstă de 36 de ani a notat, în dreptul unei imagini, faptul că nu se simte în regulă. Imaginile i-au îngrijorat pe urmăritorii săi. În urmă cu o oră, a revenit cu o nouă postare la secțiunea Instastory. Până acum, Andreea Tonciu nu a mărturisit care ar fi problema de sănătate pe care a întâmpinat-o.

„Nu sunt bine”, apare scris în dreptul primei imagini.

Andreea Tonciu a căpătat o problemă de sănătate, după ce a participat la Survivor

Spre finalul lunii decembrie 2022, Andreea Tonciu mergea la doctor, pentru o altă problemă de sănătate. Bruneta a căpătat-o în urma participării sale într-un show televizat, în urmă cu un an.

„Mâine am programare la doctor și sper să fie bine. Sunt probleme feminine, da! Doamne ajută să fie bine, mie îmi e tare frică de spital și de doctor, deci sunt atât de panicată și de fricoasă. Am de un an problemele astea, de când am participat la un reality show.

Soțul meu e grijuliu, spune să iau pastile, că mi-a umplut casa de pastile, la mine e farmacie, dar eu nu prea pot să iau pastile, prefer injecția sau perfuzia. Acum sunt sub tratament până ajung să fac analizele. Să vedem ce va fi, dar sper să fie totul bine, iar eu consider că sunt o femeie puternică. Sunt foarte atentă la sănătate, pentru că anii trec, înaintez în vârstă și trebuie să fiu foarte atentă de acum încolo”, a precizat Andreea Tonciu, la Antena Stars, la momentul respectiv.

Sursă foto: Instagram